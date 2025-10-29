La Xunta cataloga 76 bienes del patrimonio litoral, de los que 30 podrían cambiar de uso

La Xunta de Galicia acaba de hacer público su Listado de Bens de Valor Cultural no Litoral en el que viene trabajando desde que este verano asumió las funciones y servicios en materia de ordenación y gestión de la costa. Un catálogo con más de 1.580 elementos que pasan a tener protección, entre los que hay unos 870 edificios, repartidos por los más de 2.500 kilómetros de costa de Galicia. La comarca de O Morrazo aporta a ese inventario un total de 76 bienes: 31 en Cangas, 29 en Bueu y 16 en Moaña. Se trata de elementos que destacan por su valor patrimonial, cultural o arquitectónico. Una lista en la que está el complejo de Massó en Cangas, los astilleros de ribera de Moaña, la carpintería de Purro en Bueu o antiguas fábricas de salazón o conserva.

El contenido del catálogo es muy variado puesto que además de edificaciones hay otros elementos como petroglifos, yacimientos, castros, hórreos o incluso viviendas. El inventario está ya en periodo de información pública a través del portal de transparencia de la Xunta y abre el camino para la recuperación de algunos de estos bienes que se encuentran en mal estado o directamente amenazados por la ruina. En estos casos se autorizaría un cambio de uso en base a proyectos «compatibles e respecten os valores e características» que motivaron su catalogación.

La posibilidad de estos nuevos usos viene recogida en el marco de la Ley de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral en Galicia (Loxilga), que entre sus objetivos incluye la puesta en valor del patrimonio cultural existente a pie de mar. Cada uno de estos elementos patrimoniales cuenta con una ficha individual en el Catálogo de Bens de Valor Cultural no Litoral, un documento en el que figura su ubicación, una descripción de sus características, nivel de conservación, usos, imágenes...

El mapa que se incluye en el catálogo de la Xunta con la localización de los bienes inventariados en el litoral de Cangas. / X.G.

En Cangas son 31 los bienes catalogados, de los que la mitad (15) son susceptibles de cambiar de uso conforme a la nueva herramienta de la Xunta. El listado incluye el conjunto de hórreos y viviendas de Vilariño, la salazón y vivienda de Aldán, lavapiés, conserveras de Aldán y Curbera, playa de Pinténs, Villa Romana de Pipín, Castiñeiras, Punta Couso, petroglifo de Tombo dos Visos, O Preguntoiro, Salinas e Praia de Nerga, As Forcadas, A Villeira, petroglifo de Eirexiña o As Aeiras, Castro da Eirexiña, petroglifo de Punta Corbeira, petroglifo de A Laxe, las conserveras de Massó y Balea, la antigua factoría ballenera, la depuradora de mariscos, el mercado municipal, las tres naves de Ojea, la antigua conservera de Arbones en Rodeira, la Praia dos Alemáns y el castro da Cunchosa.

El mapa que se incluye en el catálogo de la Xunta con la localización de los bienes inventariados en el litoral de Moaña. / X.G.

En Moaña el número de elementos con valor cultural a lo largo de su litoral asciende a 16, de los que la mitad son susceptibles de un cambio de uso. Se incluyen restos arqueológicos en el entorno de la playa del Niño do Corvo en Vilela (Tirán); el panteón familiar de los Castroviejo en al atrio de la iglesia de Tirán; el propio templo parroquial románico de San Xoán de Tirán; la cruz de piedra de Xosé Ramón González en O Con; el Pazo de Méndez Núñez; cuatro casas históricas en la céntrica avenida Concepción Arenal; las carpinterías de ribeira de Casqueiro y Carlagho; el también astillero de la Rúa da Praia en Meira, la capilla de Samertolaméu y el petroglifo de su entorno; el Cruceiro de la iglesia de San Pedro de Domaio y la Casa da Fábrica en Verdeal, también en Domaio.

El mapa que se incluye en el catálogo de la Xunta con la localización de los bienes inventariados en el litoral de Bueu. / X.G.

El catálogo autonómico en el caso de Bueu recoge hasta 29 elementos, que se reparten entre su borde litoral y la isla de Ons, que forma parte del Parque Nacional Illas Atlánticas. Un número elevado, pero solo en siete sería posible un cambio de uso. Así aparece la antigua cetárea de Petís, ahora reconvertida en nave de deportes náuticos; el astillero de Banda do Río o de «Purro»; un total de once viviendas con fachada a la Praia de Beluso divididas en un grupo de cuatro, otro de cinco y un tercero de tres; la conservera de A Roiba; la «casa-barco» del arquitecto Ramón Vázquez Molezún; un yacimiento romano en Mourisca; los restos de una salazón en Acoradouro; la rehabilitada salazón de Mourisca; el antiguo abrigo de la playa de Ancoradouro; un hallazgo arqueológico en el lugar de A Roza; y los petroglifos de Punta Escadiña, Bufúa y Reventóns.

El resto de los elementos catalogados están en isla de Ons: un total de seis hórreos, el yacimiento de la playa de Canexol, la iglesia antigua de San Xaquín, el sarcófago medieval conocido como «Laxe do Crego», el petroglifo de A Laxe y las baterías costeras del Castelo de Pereiró y Punta do Castelo.