Leticia Santos mantiene al PSOE y a la Plataforma como asesores en la reunión con Sanidade

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), respondió esta misma mañana a la carta del Sergas en la que pedía que el concello certificase la identidad de las personas que acudirán como asesores de la propia Santos y del teniente de alcaldesa, Daniel Costas, a la reunión de mañana en la delegación de la Xunta en Vigo, que será la comisión de seguimiento del convenio para el nuevo centro de salud. La Xunta alegaba que no podían participar representantes del PSOE y de la Plataforma da Sanidade moañesa, al tratarse de una reunión técnica. Alegaba que el convenio establece solo dos represetantes políticos por cada administración.

La regidora, sin embargo, insiste en su respuesta en que las dos personas designadas por el Concello se verán acompañadas por el portavoz socialista, Mario Rodríguez, y el portavoz de la Plataforma, Gabriel Ferral, en "calidad de asesores en materia sanitaria y como miembros del órgano consultivo municipal".

Alega, Santos, que la cláusula 8ª del Convenio establece que en la Comisión de Seguimiento cada administración designará a dos personas "todo lo demás viene de la imposición de la Xunta de llevar a dos asesores", dice en la carta. Asegura que consultó con la asesoría jurídica del Concello y entiende que "es nuestra potestad decidir quién nos asesora".