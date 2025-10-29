Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obradoiro de Calacús en Berducedo

Las actividades por Samaín se multiplican en Moaña. Además del Escape Room en la Casa da Mocidade y las fiestas y festivales en la carpa de la alameda, el colectivo cultural Solaina organiza en la casa da Cultura de Berducedo y Piñeiro un «Obradoiro de Calacús». Los asistentes deben llevar su calabaza. Es mañana, jueves, desde las 17.00 horas.

