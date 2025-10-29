La nao Santa María llega a Bueu

La Pinta, La Niña y Santa María fueron las tres carabelas con las que Cristóbal Colón descubrió América. Una réplica de la nao Santa María (de más tamaño que una carabela) llega hoy jueves a Bueu para poder ser visitada hasta el día 2 de noviembre, de 10:00 a 19:00 horas. La nao ya estuvo en mayo en Baiona dentro de una gran gira por varios puertos de España, Reino Unido, Francia y Países Bajos.

En Bueu, las personas podrán recorrer sus cubiertas, descubrir cómo era la vida a bordo y viajar en el tiempo al siglo XV. La réplica de la nave, con una eslora de 29 metros, casi 8 de manga y 3,49 de puntal, con cuatro palos, cinco velas y cinco cubiertas, fue construida en 2018 en el marco de la celebración del 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos, gracias al apoyo de la Diputación de Huelva y la Fundación Cajasol en los astilleros Varaderos Palmás de Punta Umbría (Huelva).

En la construcción de la nave participaron cerca de un centenar de profesionales de diversas disciplinas: carpinteros de ribera, rederos, cordeleros y otros artesanos de la mar, junto a historiadores e ingenieros, que trabajaron en la planificación de los primeros planos de la réplica, y el diseño de las formas y medidas del barco.

Durante el proceso se aplicó un sistema innovador en el sector de la construcción naval de réplicas históricas de estas características, que combina la construcción en fibra de vidrio y su posterior recubrimiento en madera.

De su gestión se encarga la Fundación Nao Victoria. Las visitas se pueden realizar mediante la compra de tickets previamente en tickets.naosantamaria.org o en el mismo barco a un precio para adultos (mayores de 10 años) de 7 euros; infantil (de 5 a 10 años) de 4 euros y para familia (2 adultos y hasta 2 niños de entre 5 y 10 años) de 18 euros. Las visitas son gratuitas para los menores de 5 años acompañados de un adulto