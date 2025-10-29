Mabel Lozano «estrena» su primera novela en Cangas

La directora, actriz, guionista y activista Mabel Lozano regresó ayer a un escenario y a un auditorio donde en el año 2016 recogió el Premio Mulleres en Acción, dentro de la Mostra de Teatro de Cangas. Casi diez años después volvía con un Premio Goya bajo el brazo por su documental «Ava», sobre la explotación sexual, y tras superar un cáncer de mama, una experiencia que relata con mucho humor y amor en el corto «Lola, Lolita, Lolaza». Todas estas circunstancias estaban interconectadas con su visita de ayer a Cangas, donde presentó en primicia su primera novela y ese corto de animación sobre el cáncer de mama.

Estas presentaciones forman parte de la XLII Mostra de Teatro de Cangas, que se desarrolló entre junio y julio. Desde la organización, en colaboración con la Asociación de Diagnosticad@s de Cancro de Mama (Adicam), decidió que la mejor fecha para esas presentaciones era octubre, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

La primera parte de la presentación se centró en su primera novela, «Ava», que está inspirada en el corto del mismo nombre con el que ganó el Goya en 2022. Una historia real sobre la trata, la explotación sexual y la prostitución. «Un libro que nos da coa realidade no fociño», resumía la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que junto a la directora de la Mostra de Teatro, María Armesto, acompañaba ayer a Mabel Lozano.

De izquierda a derecha: la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido; Mabel Lozano; y la directora de la Mostra de Teatro, María Armesto. / Santos Álvarez

El libro saldrá a la venta el próximo lunes 3 de noviembre, pero ayer ya se podía comprar y leer en primicia en Cangas, donde la autora firmó y dedicó ejemplares. «Es una historia real, de mujeres que se aman y se tienden la mano y de algo tan denostado como los cuidados», explicó. Pero también es una historia de la «prostitución 2.0», a través de dispositivos y teléfonos móviles, que se han convertido en un «pequeño cine porno» a través del que los menores entran en contacto con una «pornografía agresiva y adictiva», y de plataformas como OnlyFans, tal como alertó Mabel Lozano.

Después vino la proyección de «Lola, Lolita, Lolaza», un corto de animación en el que Mabel Lozano cuenta en primera persona su cáncer en su «Lola» izquierda. Una historia que es la de otras muchas mujeres y que compartió en un coloquio con Adicam.