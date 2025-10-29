Hospitalizado un vecino de O Hío al volcar con su coche en Vilariño

Circulaba en su vehículo por el vial paralelo a la playa de Vilariño y, probablemente por un despiste y el aguacero que caía a esa hora, se precipitó al arenal, algo más de un metro por debajo del nivel de la carretera, y el coche quedó volcado sobre la arena, con las ruedas hacia arriba. Ocurrió ayer a mediodía en la zona de Río Esteiro, en la parroquia de O Hío, y el conductor, octogenario y vecino de la zona, sufrió magulladuras y un golpe en la frente de los que fue atendido por personal médico del 061 y trasladado luego en ambulancia, consciente, a un centro hospitalario.

Efectivos de emergencias socorrieron al conductor accidentado. / FdV

Tras producirse el percance se personaron en el lugar efectivos de la Policía Local, Emerxencias-Protección Civil y Bombeiros do Morrazo, que abrieron el vehículo y evacuaron al conductor, quien permaneció consciente en el habitáculo y también durante el traslado. Además, se movilizó a un médico y una enfermera del centro de salud de Aldán y la ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) de enfermería, con base en Moaña.

Herido por un puñetazo en una discusión de tráfico en Cangas

Una discusión de tráfico acabó ayer con un conductor herido en un ojo y el pómulo por un puñetazo que le propinó otro hombre con el que se disputaría una plaza de aparcamiento, según algunos testigos. Sucedió ayer a mediodía en la avenida de Galicia, en el entorno de las dependencias de la Seguridad Social, cuando el enfrentamiento entre dos conductores pasó de las palabras a los hechos y uno de ellos le propinó un puñetazo a otro a través de la ventanilla del vehículo. Al lugar acudieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que identificaron al supuesto autor de la agresión e instaron al agredido a acudir al centro de salud para acompañar el parte médico a la denuncia.