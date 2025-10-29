Hacienda revisa los inmuebles de Moaña para cobrar más IBI
Acomete en la villa la regularización de las propiedades ampliadas en los últimos cuatro años
REDACCIÓN
El Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, está enviando cartas a propietarios de bienes inmuebles en Moaña exigiéndole pagos de los últimos cuatro años por modificaciones en sus propiedades que presumiblemente no le fueron comunicadas a la Administración, situación que causa un fuerte malestar entre los afectados.
Se trata de una revisión de oficio del Catastro para recaudar más dinero por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que ya se realizó en años anteriores en concellos como Cangas y Bueu y que ahora le toca a Moaña. De momento se desconoce cuántos cobros a mayores se envían a los propietarios y cuánta recaudación implicará de más para el Concello. Se trata de un tributo estatal pero gestionado a nivel local y recaudado a través de la oficina de la ORAL.
Estos pagos a mayores del IBI habitual le llegan a vecinos que realizaron ampliaciones en sus viviendas, construyeron piscinas o garajes o incluso que tenían un terreno considerado suelo rústico que pasó a urbano.
Ante las quejas por estas cartas la alcaldesa, Leticia Santos, alega que «el Concello es ajeno a esta regularización catastral impuesta por el Gobierno del Estado». Añade que Moaña tiene coeficiente del IBI «en el mínimo legal establecido» y anima a las personas con dudas a consultar en la oficina de la ORAL.
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- El mar de ardora llega a Moaña
- Herido un hombre tras una explosión en su caravana en la playa de Tuia
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar
- Desalojan el spa de Moaña en menos de tres minutos
- «No podía haber un lugar mejor que Ons para esta residencia»
- Enquistado el concurso de acreedores de la constructora de Golf Domaio
- OktoberFest «made in Cangas»