La Guardia Civil inspecciona el lugar del incendio de la caravana en Tuia

Un equipo de especialistas de la Guardia Civil procedentes de A Coruña acudieron ayer a Bueu para inspeccionar la finca de Tuia donde el domingo por la mañana se declaró un incendio en una caravana, un suceso en el que resultó herido un hombre de 49 años. Los agentes proceden del equipo especialista en incendios del Laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con base en A Coruña, y su objetivo es intentar determinar las causas que provocaron el fuego.

De momento desde la Guardia Civil mantienen la hipótesis de que el suceso se debió a un incendio y no a una explosión, aunque la investigación debe aclarar cómo empezó ese fuego.

La única persona herida en el suceso es el propietario de la caravana y que se encontraba solo. Las fuentes consultadas apuntan que el hombre continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de A Coruña, que cuenta con una unidad especializada en quemaduras. En principio su vida no corre peligro, pero las heridas sufridas sí son de gravedad. Cuando fue atendido presentaba quemaduras de segundo grado en el rostro, los brazos y las piernas.