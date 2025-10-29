Emergencia en Wofco-Fandicosta: así ha sido el mayor simulacro de la historia de la ría de Vigo

Wofco ha llevado a cabo este miércoles 29 de octubre un ejercicio de simulacro de emergencias en sus instalaciones de Fandicosta en Domaio. Se simuló un incendio en la zona de los vestuarios, con inicio a las 11:25 horas y primera a alerta a las 11:34 horas. Se evacuó a todo el personal de la factoría.

El ejercicio se ha convertido en el mayor de este tipo en la historia en la ría de Vigo con el objetivo de reforzar la seguridad y la protección del entorno. En concreto se activó el Plan de Autoprotección ante un incendio no controlado, acompañado del Plan Especial por Contaminación de las aguas marinas. De hecho, también se realizó un simulacro sobre una supuesta fuga al mar de amoniaco.

Se desplegaron efectivos de la Policía Local de Moaña, la Guardia Civil, los Bomberos, el Centro de Emergencias 112, la Autoridad Portuaria, el SEGEM y Guardacostas así como Remolcanosa. El objetivo, evaluar y mejorar la capacidad de respuesta interna de los equipos de emergencia de Wofco-Fandicosta, así como entrenar la coordinación entre los distintos equipos de ayuda externa, en un escenario similar al acontecido en el año 2016. Entonces un incendio calcinó la nave de Fandicosta obligando a evacuar a todo el personal y a una posterior reconstrucción integral de las instalaciones.