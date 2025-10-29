El antes y el después de pasar por Turquía

La poda de otoño en los árboles de Bueu, una práctica que el Concello de Cangas dejó de lado, permite ver estampas como esta. Está claro que uno de los dos ejemplares ya pasó por Turquía y el otro está pendiente todavía de un «injerto». En primavera todos volverán a estar verdes.

Uno de los domingos más futboleros que se recuerdan

El clásico y el partido del Celta, de forma consecutiva, convirtieron a los bares de la comarca en lo más parecido a las gradas de un estadio del fútbol este domingo. Encontrar una mesa libre en los establecimientos con fútbol de pago se antojaba imposible mientras los piques entre grupos de amigos eran una constante. Dj Michi sorprendió incluso pinchando en la terraza de Hollywood y atreviéndose con los himnos de Barça y Real Madrid para finalizar la tarde con el himno del centenario del Celta.

Una Noche de Brujas pasada por agua

Las previsiones no son muy buenas para la noche de Halloween. Aunque cae en viernes, todo apunta a que va a llover. Habrá que buscar refugio en bares y discotecas. El festival de Moaña por suerte cuenta con una gran carpa instalada lo que permitirá disfrutar de la fiesta. Eso sí, se recomiendan disfraces abrigados y si puede ser que soporten bien los chaparrones de agua. El mal tiempo sí que dará pie a contar muy buenas historias de miedo.