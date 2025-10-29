Colegios a medio gas en la comarca

Colegios e institutos de O Morrazo sufrieron hoy la ausencia, por huelga, de numerosos profesores. Un grupo de ellos acudió en representación de la comarca a la manifestación celebrada en Santiago de Compostela. Las dos jornadas de huelga fueron convocadas por los sindicatos CIG y STEG. Por la mañana se concentraron, con calabazas, ante la Consellería de Educación y después rodearon el inmueble junto a sus compañeros de otras zonas de Galicia. Reclaman mejoras laborales como una bajada del ratio de alumnos por profesor, la recuperación del horario lectivo, la dotación de mayor personal para atender a la diversidad, retribuciones salariales «dignas», reducción de la burocracia y mayor dedicación horaria para los equipos directivos, tutorías y coordinaciones. Piden también reducir la jornada lectiva para profesores mayores de 55 años y recuperar la licencias no retribuidas.

Realización de pancartas en el CEIP Reibón. | FdV

A las 17.30 horas de la tarde el cierre de la jornada reivindicativa tuvo lugar ante el CEIP Reibón de Moaña con una protesta. Este centro, el de más alumnos de la comarca, había iniciado el curso con duras quejas por la pérdida de profesorado de inglés que le llevó a renunciar a su programa de plurilingüismo. La CIG estima que el mayor seguimiento fue precisamente en Reibón con un 84% de participación en la huelga, seguido del IES Monte Carrasco con un 76%. En el IES As Barxas y el CEIP San Roque el paro superaría el 50% del personal. En el IES Rodeira secundaron el paro alrededor del 20% de los docentes.