El catálogo completo para Cangas, Moaña y Bueu

El catálogo que acaba de publicar la Xunta tiene su origen en un primer documento del año 2019 en el que se recogían 459 bienes, elementos etnográficos y edificaciones de carácter público y privado (molinos, antiguas salazones, conserveras...) de los que había una información muy básica. El inventario que ahora se somete a información pública es el resultado de un exhaustivo trabajo de campo realizado durante este verano en los 86 concellos costeros de Galicia.

1. Niño do Corvo.jpg / Catálogo de Bens Culturais do Litoral de Galicia

O Morrazo cuenta con una amplia representación en este catálogo y los bienes que aparecen recogidos están en situaciones de lo más diversa.

Sin duda, el gran emblema de este patrimonio vinculado al mar es el enorme complejo de la antigua conservera y ballenera de Massó, en Cangas, y que llegó a ser el más grande de Europa. Un conjunto que hoy en día desgraciadamente está amenazado por la ruina.

1. Fábrica de conservas, actual nave de deportes náuticos en Pescadoira.jpg / Catálogo de Bens de Valor Cultural no Litoral

En el extremo contrario están las rehabilitaciones realizadas en las antiguas carpinterías de ribera de Bueu y Moaña, estas últimas a punto de inaugurarse. O la recuperación de la antigua salazón de la playa de Mourisca, una verdadera joya del patrimonio marítimo e industrial de Galicia.

Una rehabilitación sufragada íntegramente por sus actuales propietarios —la sociedad Fresalima—, que la compraron hace casi 20 años cuando se encontraba en estado de abandono y casi ruina.