Inventario patrimonial al pie de la costa | La huella del mar en la historia de O Morrazo
El catálogo completo para Cangas, Moaña y Bueu
Un trabajo que comenzó en 2019 con 459 bienes como punto de partida
El catálogo que acaba de publicar la Xunta tiene su origen en un primer documento del año 2019 en el que se recogían 459 bienes, elementos etnográficos y edificaciones de carácter público y privado (molinos, antiguas salazones, conserveras...) de los que había una información muy básica. El inventario que ahora se somete a información pública es el resultado de un exhaustivo trabajo de campo realizado durante este verano en los 86 concellos costeros de Galicia.
O Morrazo cuenta con una amplia representación en este catálogo y los bienes que aparecen recogidos están en situaciones de lo más diversa.
Sin duda, el gran emblema de este patrimonio vinculado al mar es el enorme complejo de la antigua conservera y ballenera de Massó, en Cangas, y que llegó a ser el más grande de Europa. Un conjunto que hoy en día desgraciadamente está amenazado por la ruina.
En el extremo contrario están las rehabilitaciones realizadas en las antiguas carpinterías de ribera de Bueu y Moaña, estas últimas a punto de inaugurarse. O la recuperación de la antigua salazón de la playa de Mourisca, una verdadera joya del patrimonio marítimo e industrial de Galicia.
Una rehabilitación sufragada íntegramente por sus actuales propietarios —la sociedad Fresalima—, que la compraron hace casi 20 años cuando se encontraba en estado de abandono y casi ruina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- El mar de ardora llega a Moaña
- Herido un hombre tras una explosión en su caravana en la playa de Tuia
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar
- Desalojan el spa de Moaña en menos de tres minutos
- «No podía haber un lugar mejor que Ons para esta residencia»
- Enquistado el concurso de acreedores de la constructora de Golf Domaio
- OktoberFest «made in Cangas»