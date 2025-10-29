La caída de un árbol corta la carretera en Menduíña

Un terreno blando como consecuencia de la lluvia y algunas rachas de viento pueden estar detrás de la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre el vial entre la playa de Menduíña y el lugar de San Amaro, en la parroquia de Aldán, que permaneció cerrado al tráfico rodado buena parte de la mañana de ayer, hasta que efectivos del grupo municipal de Emerxencias-Protección Civil talaron la parte del tronco y despejaron la vía.

El percance no ocasionó daños personales ni materiales de consideración, aunque obligó a la Policía Local a cerrar la carretera a la circulación y habilitar desvíos alternativos hasta que la calzada quedó parcialmente despejada. El tronco y las ramas quedaron en el entorno, y el Concello de Cangas deberá ahora identificar a los propietarios para que se encarguen del resto.

Según señalan los medios de emergencias, el árbol cedió por la raíz, probablemente debido a las dimensiones del ejemplar y de falta de compactación del suelo.