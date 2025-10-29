Bueu incrementa su consumo de agua en un 25 por ciento en los 6 últimos años

Bueu ha incrementado su consumo de agua alrededor de un 25 por ciento en los últimos seis años hasta alcanzar un caudal medio diario que se sitúa entre los 3.300 y los 3.100 metros cúbicos diarios. Así se desprende del último informe de Aqualia en poder del gobierno local, elaborado para dar cumplimiento a la petición de Augas de Galicia de datos sobre la situación actual de la red y sobre las medidas previstas ante la alerta por sequía en la primera mitad del mes de octubre.

Septiembre se cerró con un caudal captado de 101.703 metros cúbicos, con una media de 3.280,8 al día. La práctica totalidad de esas cifras se destinó a la población, a razón de un total de 101.460 metros cúbicos y de 3.272,9 diarios. En lo que va del mes de octubre –los datos son hasta el pasado día 23– los guarismos se han reducido hasta los 3.127 metros cúbicos diarios captados para un caudal total en este tiempo de 62.540.

Cambio de hábitos y extensión de la red de abastecimiento

El regidor buenense, Félix Juncal, asegura que es «significativo ese aumento del consumo medio diario en comparación con lo que pasaba hace seis y ocho años, y que está entre un 20 y un 30 por ciento por encima». Las razones, en su opinión, residen no solamente en el «cambio de hábitos de la población», sino también en la «mayor extensión de la red de abastecimiento para dar mayor cobertura a la población». Es más, señala la cada vez mayor frecuencia con la que se solicita la traída municipal «en zonas que hasta ahora se suministraban solamente con captaciones propias».

Las lluvias de los últimos días están provocando el regreso a la normalidad en un municipio que durante los meses de verano depende al cien por cien del suministro llegado desde la ciudad de Pontevedra. Son unos tres meses –entre mediados de junio y mediados de septiembre, aproximadamente– en los que, año tras año, se repite esta problemática. Eso sí, la situación ya ha comenzado a revertirse y a día de hoy el agua procedente de Pontevedra supone un 50 por ciento del caudal total, mientras que el 50 por ciento restante se extrae de los manantiales existentes en Bueu, que están experimentando una recuperación progresiva. Es por ello que desde Aqualia se apunta a que la situación actual es «estable con tendencia a la mejora».

24 por ciento de pérdidas

El informa apunta como dato que el porcentaje de pérdidas estimadas en la red se sitúa en un 24 por ciento, «principalmente por el número creciente de averías en los meses de verano y por los consumos no registrados por usos fraudulentos de agua». Juncal asegura que estos números sitúan a Bueu en la media de otros concellos. «Por encima del 70 por ciento de aprovechamiento está bien, aunque somos conscientes de que es algo preocupante y por eso en los últimos años estamos tratando de reducir las pérdidas, revisando la red y localizando fallos», dice.

En el futuro más inmediato está programada la sustitución de unos 100 metros de tubería por una avería en Pescadoira, así como otro tramo de 50 metros en Agrelo. En estudio está la posibilidad de conectar la red a su paso por el primer tramo de Montero Ríos a una tubería instalada hace unas dos décadas, pero que nunca llegó a entrar en funcionamiento.