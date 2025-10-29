Bueu aprueba sus presupuestos de 2025 entre las críticas de la oposición por el retraso

Transición. Esta fue sin duda la palabra más empleada este miércoles en el madrugador pleno extraordinario del Concello de Bueu, en el que se sometían a aprobación inicial los presupuestos para este año 2025. Un documento que más bien es un balance de gastos e ingresos o una cuenta general, como reprocharon desde la oposición el PP y el edil no adscrito Daniel Chapela. Desde el gobierno bipartito BNG-PSOE defendieron el carácter transitorio de estos presupuestos porque deben servir para allanar el camino para presentar, esta vez un plazo más razonable, los de 2026. Una declaración de intenciones que desde la oposición ponen en entredicho debido a los precedentes. «Se temos que ter en conta que iso mesmo foi o que dixeron en 2023, apañados imos», resumió la portavoz del PP, Elena Estévez, recordando que finalmente aquellas cuentas se prorrogaron para 2024 y para lo que llevamos de 2025.

El encargado de defender el documento económico fue el concejal de Facenda, Xosé Leal, que destacó en su intervención que se trata del presupuesto más alto de la historia del Concello de Bueu, con 11,6 millones de euros. Una explicación en la que defendió el gasto social y cultural, las inversiones con cargo a los planes de la Diputación de Pontevedra y Xunta de Galicia, la capacidad municipal para generar recursos y en la que también avanzó algunas claves para el año 2026. Una de ellas será la licitación del nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que con toda seguridad incrementará su coste, o las aportaciones para hacer frente al canon de Sogama.

Una intervención que fue recibida con sendas felicitaciones por parte del PP y del edil no adscrito. Eso sí, felicitaciones cargadas de ironía. «Presentan este orzamentos máis tarde incluso que os de 2023. Para vostedes todos son anos de transición», reprochó Daniel Chapela, que añadió con ironía que «máis que de presupostos estamos falando de ‘porsupostos’».El concejal volvió a cargar con dureza contra la gestión de Xosé Leal por la demora en la tramitación de las cuentas. «Non sabemos se é neglixencia, vagancia ou incompetencia. Ou as tres cousas xuntas», afirmó.

Desde el PP Elena Estévez también le reprochó al edil de Facenda que «falte a súa palabra e compromiso» por no cumplir con los plazos comprometidos en sede plenaria y por ello este miércoles no ocultó sus dudas sobre la posibilidad de que los presupuestos de 2026 se puedan tramitar en un horizonte temporal cercano. Sobre el documento en sí, aseguró que resulta contradictorio hablar de una previsión de gastos e ingresos cuando en realidad a estas alturas esas partidas están ya prácticamente ejecutadas. «Queda pouco por debatir», lamentó.

Estévez se mostró pesimista de cara al ejercicio 2026, no solo por sus reservas por la tramitación de unos presupuestos, sino también por las advertencias del informe de Intervención, que avisa de que «os ingresos non serán suficientes para afrontar os gastos». Con todo expresó su deseo de que el año próximo «se presenten uns verdadeiros orzamentos e non unha dación de conta».

En su turno de réplica Leal acusó a Chapela de «mentir» cuando afirmaba que este año se reducían las subvenciones a los colectivos culturales y deportivos y recordó que en los anteriores presupuestos se incluían dos anualidades y en el presente solo la de 2025. También intervino el alcalde, Félix Juncal, para defender el trabajo de su concejal de Facenda y para echar en cara a la oposición que «ao longo de todo ano as súas apelacións son a aumentar o gasto, pero iso conleva obter máis ingresos e non din como van a xeralos». En algunos momentos del debate se filtró la tensión por la nueva ordenanza de la basura en la Mancomunidade do Morrazo y Juncal, también con un punto de ironía, afirmó que «sei que no caso de que vostedes gobernen non van subir ningún imposto nin taxa» para aumentar los ingresos municipales. Y concluyó vaticinando que «para sorpresa de moitos» los presupuestos de 2026 se presentarán a la corporación «nun tempo máis razonable».