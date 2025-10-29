La alfombra en honor a Maruja Mallo regresa a Bueu
Integrantes de la asociación de alfombristas Cunchas e Flores de Bueu desmontaron ayer la gran alfombra confeccionada en homenaje a Maruja Mallo delante del Museo Reina Sofía, que acoge una exposición retrospectiva sobre la artista. La familia de Maruja Mallo se quedó con algunas de esas planchas a modo de recuerdo, pero la mayoría regresarán a Bueu. La alfombra, de 2 metros de ancho por 12,5 de largo, se pudo visitar desde el 7 de octubre.
