La alfombra en honor a Maruja Mallo regresa a Bueu

Integrantes de la asociación de alfombristas Cunchas e Flores de Bueu desmontaron ayer la gran alfombra confeccionada en homenaje a Maruja Mallo delante del Museo Reina Sofía, que acoge una exposición retrospectiva sobre la artista. La familia de Maruja Mallo se quedó con algunas de esas planchas a modo de recuerdo, pero la mayoría regresarán a Bueu. La alfombra, de 2 metros de ancho por 12,5 de largo, se pudo visitar desde el 7 de octubre.