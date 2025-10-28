Once IES y colegios de la zona apoyan la huelga de profesores
Está convocada para hoy y mañana por la CIG y con movilizaciones en Santiago y capitales
REDACCIÓN
Hasta once centros docentes de la comarca han firmado el comunicado de apoyo a la huelga de profesorado que ha convocado para hoy y mañana el sindicato CIG contra los recortes por parte de la Consellería de Educación.
En concreto, se trata de los institutos Rodeira, Montecarrasco y María Soliño y el CEIP Espiñeira de Aldán, en Cangas; el IES As Barxas y CEIP Reibón y Quintela, en Moaña; y los IES Illa de Ons y Johan Carballeira además de los CEIP Torre de Cela y A Pedra, en Bueu, en este último municipio. Consideran que la educación pública precisa recursos, estabilidad y reconocimiento para ser un servicio digno y de calidad. Dicenq ue hay sobrecarga administrativa, precarización de las condiciones de trabajo del personal docente y no docente y falta de medios. Hay protesta hoy en Santiago y mañana en capitales de provincia.
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- El mar de ardora llega a Moaña
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar
- Herido un hombre tras una explosión en su caravana en la playa de Tuia
- La Guardia Civil localiza y denuncia a una canguesa que tiró dos gatos a la basura
- Desalojan el spa de Moaña en menos de tres minutos
- «No podía haber un lugar mejor que Ons para esta residencia»
- Enquistado el concurso de acreedores de la constructora de Golf Domaio