Once IES y colegios de la zona apoyan la huelga de profesores

Hasta once centros docentes de la comarca han firmado el comunicado de apoyo a la huelga de profesorado que ha convocado para hoy y mañana el sindicato CIG contra los recortes por parte de la Consellería de Educación.

En concreto, se trata de los institutos Rodeira, Montecarrasco y María Soliño y el CEIP Espiñeira de Aldán, en Cangas; el IES As Barxas y CEIP Reibón y Quintela, en Moaña; y los IES Illa de Ons y Johan Carballeira además de los CEIP Torre de Cela y A Pedra, en Bueu, en este último municipio. Consideran que la educación pública precisa recursos, estabilidad y reconocimiento para ser un servicio digno y de calidad. Dicenq ue hay sobrecarga administrativa, precarización de las condiciones de trabajo del personal docente y no docente y falta de medios. Hay protesta hoy en Santiago y mañana en capitales de provincia.