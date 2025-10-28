PSOE y Plataforma irán a la cita con la Xunta por el PAC, a la espera del PP

La invitación por parte de la alcaldesa de Moaña para que integrantes de la Mesa Local da Sanidade se sumen a la reunión con la Xunta de Galicia de este jueves para debatir sobre si el nuevo centro de salud en construcción en Sisalde va a contar o no con el Punto de Atención Continuada (PAC), centralizado en las urgencias de Cangas desde marzo de 2020, ya empieza a dar sus frutos. Ayer la regidora, Leticia Santos (BNG), explicó que el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, ya le confirmó su intención de asistir. El socialista había pedido en los intentos anteriores participar en la reunión, pero el ejecutivo local recordaba que la comisión de seguimiento del convenio establecía solo dos representantes por cada una de las administraciones.

Al anunciar la Xunta que acudirá con cuatro representantes, la nacionalista cursó la invitación a los grupos de la oposición. El PP todavía no había respondido ayer sobre si acudirá a una cita fijada para el jueves en la delegación de la Xunta en Vigo. Sí que acudirá un representante de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña. Colectivo de usuarios del Sergas que suele encabezar, junto a la regidora, las concentraciones que se repiten ante la Casa do Mar domingo tras domingo desde hace 207 semanas para exigir el regreso de las urgencias.

Por el PSOE Mario Rodríguez manifestó en varias ocasiones que su presencia en la cita con Sanidade ayudará a lograr un acuerdo para recuperar este servicio. El ejecutivo local, del BNG en mayoría absoluta, está pendiente de la respuesta del PP para conocer si pueden presentar una unidad de acción por parte de toda la Mesa da Sanidade. El argumento desde el gobierno local es que representantes de la corporación y de la Plataforma participen «como asesores» ya que la Xunta les abre esa oportunidad.

El objetivo de la alcaldesa en la reunión es arrancar un compromiso de que el nuevo centro de salud, cuyas obras de construcción deberán acabar a finales de noviembre, abrirá con las urgencias. Alega que así se recoge en el convenio firmado a comienzos de 2020, que garantizaba el PAC en la villa hasta la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS) comarcal en los terrenos cangueses de A Rúa.

En repetidas protestas Santos amenazó con acudir a la vía judicial si la nueva infraestructura, que ya tiene a la vista su fachada definitiva, no incluye las urgencias en su cartera de servicios.