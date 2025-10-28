Moaña adapta el acceso al pabellón desde el CEIP Reibón con una nueva rampa

El Concello de Moaña contrató ayer, en Xunta de Goberno Local, la construcción de una nueva rampa de acceso al pabellón deportivo de A Xunqueira. Y es que la entrada actual en pendiente desde el patio cubierto del CEIP Reibón no cumple con los requisitos de accesibilidad que marca educación.

La concejala de Ensino, Dolores Chapela, explica que invertirán unos 4.000 euros en una nueva rampa más larga y suave, paralela a la fachada del pabellón. Las obras comenzarán en los próximos días. El centro cuenta en estos momentos con un alumno con movilidad reducida.