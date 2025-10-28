La Guardia Civil investiga las causas del incendio de la caravana en Tuia

La Guardia Civil investiga las causas del incendio que calcinó en la madrugada del domingo una caravana y una construcción anexa en una finca en las inmediaciones de la playa buenense de Tuia, dejando a una persona herida de gravedad.

La unidad especial de la Benemérita trabajó ese día sobre el terreno recopilando indicios para conocer el origen del fuego y ahora está procediendo a analizarlos, si bien por el momento no ha hecho pública la existencia de avances en la investigación. La hipótesis sobre la que se trabaja es la de un incendio y no la de una explosión, como se estableció en un principio según las llamadas de alerta recibidas por la central del 112, pero por el momento se desconocen las causas del mismo.

El afectado por el fuego, J.J.A.V., de 49 años de edad, se recupera de sus heridas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), en donde permanece ingresado tras haber sufrido quemaduras de segundo grado en el rostro, los brazos y las piernas.

Aunque su vida no corre peligro, sus heridas revisten gravedad tanto por la intensidad de las mismas como por estar extendidas en una amplia superficie de su cuerpo. Los médicos que lo han atendido han comprobado que sus lesiones se corresponden a quemaduras por llama y no son fruto de una explosión.

El suceso se produjo poco antes de las 7.30 horas del domingo, mientras este vecino de Bueu se encontraba durmiendo en la caravana. A partir de esa hora se sucedieron las llamadas de aviso, alertando primero de una fuerte explosión, luego de una intensa humareda y finalmente de llamas en la zona de Tuia.

El afectado salió por sus propios medios del remolque, que quedó completamente calcinado y, tras la llegada de los servicios de emergencia, les relató que habían intentado matarlo pero, según testigos presenciales, posteriormente se mostró muy tranquilo. Al preguntársele quién había alertado al 061 señaló que fue él mismo el que solicitó ayuda médica.

J.J.A.V. permaneció consciente en todo momento y, a pesar de la importancia de las quemaduras sufridas, no ofreció sorprendentemente demasiados síntomas de dolor ni se quejó. De hecho salió por su propio pie de la finca para recibir las primeras atenciones médicas in situ antes de ser derivado a un centro hospitalario. En un principio acudió al hospital de Montecelo en Pontevedra, pero una vez valorado allí se decidió remitirlo al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), que cuenta con una unidad específica para quemados. Una vez allí fue ingresado de inmediato en la UCI, en donde está siendo tratado.

Una pequeña odisea para llegar al lugar del suceso

El operativo desplegado para actuar en este suceso no estuvo exento de dificultades e incluso se convirtió en una pequeña odisea para las fuerzas de seguridad y los sanitarios que acudieron al lugar de los hechos. Y es que la estrechez del vial de acceso a la playa, por el que apenas pasa un vehículo, puso en más de un aprieto a todos.Los Bombeiros do Morrazo acudieron inicialmente a la llamada con el camión pero tuvieron que desistir, recurriendo entonces a un vehículo más ligero para acceder a la finca y, una vez allí y dotados con una bomba, extraer agua del pozo para sofocar las llamas.

Pero antes de eso, la ambulancia de Bueu se topó en su camino con el camión de bomberos, sin posibilidad de pasar. Fue la pericia y la colaboración de ambos cuerpos la que permitió desatascar la situación y que los sanitarios, acompañados por una médica del PAC buenense, llegasen hasta la parcela para brindar las primeras atenciones al herido.

Mientras, la ambulancia medicalizada de Pontevedra también acudió al aviso, pero alertada de la imposibilidad de llegar al lugar de los hechos, se decidió que el herido fuese trasladado inicialmente por el vehículo con base en Bueu hasta el polígono empresarial de A Portela. Allí aguardaba la medicalizada que se hizo cargo de la víctima para llevarlo hasta Montecelo primero, y, después, hacerlo hasta A Coruña.