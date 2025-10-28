Wofco-Fandicosta vive mañana el mayor simulacro de emergencias de la historia en la ría de Vigo

Wofco llevará a cabo mañana miércoles 29 de octubre un ejercicio de simulacro de emergencias en sus instalaciones de Fandicosta en Domaio. Será el mayor ejercicio de este tipo en la historia en la ría de Vigo y busca reforar la seguridad y la protección del entorno. En concreto se activará el Plan de Autoprotección ante un incendio no controlado, acompañado del Plan Espcial por Contaminación de las aguas marinas.

En concreto se desplegarán efectivos de la Policía Local de Moaña, la Guardia Civil, los Bomberos, el Centro de Emergencias 112, la Autoridad Portuaria, el SEGEM y Guardacostas así como Remolcanosa. El objetivo es evaluar y mejorar la capacidad de respuesta interna de los equipos de emergencia de Wofco-Fandicosta, así como entrenar la coordinación entre los distintos equipos de ayuda externa, en un escenario similar al acontecido en el año 2016. Entonces un incendio calcinó la nave de Fandicosta obligando a evacuar a todo el personal y a una posterior reconstrucción integral de las instalaciones.

Durante el desarrollo del simulacro, se prevé la presencia de vehículos de emergencia, señales acústicas y columnas de humo controladas, por lo que Wofco solicita a los vecinos y ciudadanos de la zona no alarmarse ni realizar llamadas al 112, ya que todo el operativo forma parte de un ejercicio planificado y comunicado previamente a las autoridades competentes.