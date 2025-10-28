El Domaio debe ceder el campo de A Granxa por 50 años para el cambio de césped

Moaña destinará este año los fondos que le corresponden del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas a una reforma integral del campo de A Granxa, del Domaio FC. Contempla distintas mejoras pero, sobre todo, el cambio del césped artificial. Todo apunta a que para hacerlo realidad el club deberá ampliar la actual cesión al Concello. La cesión inicial data de 2010 para la instalación inicial del césped que sustituyó al viejo campo de tierra.

Pasaron 15 años y restan 10 de cesión, por lo que es necesario ampliarlo por lo menos otros 40 años. El Concello tiene que tener el proyecto de la reforma listo antes del 31 de diciembre para poder aspirar a los fondos provinciales. El concejal de Deportes, Rubén Viéitez, explica que destinarán a esta obra los 196.000 euros del Plan Extraordinario, pues a Moaña corresponde la misma cantidad que el año pasado. Se espera que las obras cuesten más dinero y la diferencia la aportará el Concello.

Además del cambio de césped se extenderá un nuevo sistema de riego, nuevos banquillos, nueva red perimetral, nuevos asientos para la grada y un nuevo marcador electrónico. El presidente del club Antonio Martínez explica que desean que las obras comiencen cuanto antes, si es posible en el mes de mayo, aunque ello implique buscar un nuevo campo para la finalización de la temporada del equipo sénior de Primera Futgal. La directiva está negociando con clubes del entorno como el Figueirido, pues durante las obras debe desplazar a 14 equipos. Los campos del Keniata serán una opción para los entrenamientos.