El Concello, pendiente del Litoral para arreglar el parque infantil de Aldán

El cambio de competencias en el litoral gallego, al pasar del Estado a la Comunidad Autónoma determinadas zonas del mismo, está provocando retrasos en obras que ya se habían aprobado y que estaban presupuestadas. Es el caso de lo que ocurre con el parque infantil de Aldán. El Concello dispone del dinero y del proyecto para arreglarlo, pero tienen las manos atadas hasta que Litoral de la Xunta de Galicia de el visto bueno a las obras, ya que están dentro del terreno de su competencia. Y tampoco es porque la Xunta no quiera, sino porque al ser tan reciente el cambio de competencias, aún necesita contar con los informes pertinentes para trabajos para los que antes se solicitaban permiso a Costas y tardaba poco tiempo en darlo. Todo es nuevo.

La regidora local de Cangas dejó ayer claro que el gobierno mantiene su compromiso con el nuevo parque de la Alameda de Aldán. Quiere trasladar a los vecinos de la parroquia de Aldán a los vecinos del parroquia que el proyecto para el nuevo parque continúa siendo una prioridad con los vecinos. Recuerda que el Concello dispone ya del proyecto redactado y de partida presupuestaria para acometer la compra y puesta en marcha del nuevo espacio público, que permitirá recuperar una de las zonas más emblemáticas de la parroquia. No obstante, la alcaldesa señala que el terreno de Aldán está situado dentro del dominio público marítimo terrestre, lo que implica la necesidad de contar con permisos sectoriales correspondientes antes de poder ejecutar la actuación. Destaca que ,hasta hace poco tiempo, este tipo de autorizaciones eran competencia de Costas del Estado, pero desde este año la Xunta de Galicia, a través del Servicio del Litoral es quién debe emitir la autorización. Recuerda que hace dos semanas representantes del gobierno municipal mantuvieron una reunión con el Servicio Litoral de la Xunta, en la que se acordó, que el Concello enviaría la documentación técnica del proyecto y quedaría a la espera de recibir indicaciones sobre el procedimiento para su tramitación. En esta misma reunión también se trataron otras obras pequeñas, como un tramo del paseo de Rodeira.

Araceli Gestido afirma que el Concello volverá a insistir en los próximos días para obtener la confirmación de cuál es la vía administrativa correcta y empezar así lo más pronto posible las obras.