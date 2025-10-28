Cangas incluye en el Plan Extra la mejora de accesos al entorno del centro de salud

La Diputación de Pontevedra recordó ayer a los Concellos de menos de 50.000 habitantes que soliciten el II Plan Extra, dotado con 35 millones para avanzar en la modernización de la provincia.

Cangas ya tiene elegido desde verano la obra que incluirá en este plan, el ambicioso proyecto para la humanización y accesibilidad de las calles que acceden al Centro de Salud de Cangas. Eran tres proyectos que este gobierno decidió incluir en uno solo y que verá la luz próximamente. Con un presupuesto de 509.842,30 euros, tiene por objeto la mejora de la accesibilidad urbana en el entorno del centro de salud de Cangas. El ámbito de actuación comprende diversos tramos de viarios localizados en el entorno sanitario, concretamente en las intersecciones y márgenes de la calle Ferrol con la de Gondomar, Redondela,Antonio Soage y avenida de Marín. Con esta actuación se pretende garantizar la accesibilidad integral. Se llevará a cabo la renovación completa de acera, la ejecución de rebajas en pasos de peatones, la implementación del pavimento táctil, la reubicación del mobiliario urbano y la eliminación de obstáculos físicos.

La humanización del ámbito de la calle Ferrol forma parte de este macroproyecto, con un presupuesto de 539.651, 63 euros. Se trata de un entorno urbano consolidado, de uso mixto, que presenta en la actualidad importantes carencias funcionales, estéticas y de accesibilidad, derivadas del envejecimiento de los pavimentos, la falta de continuidad de los itinerarios peatonales y la escasa adaptación del espacio a los requerimientos actuales de movilidad y confort urbano .

El tercer proyecto, que pasa a ser parte de único que se va a presentar, se eleva a 482.689,47 euros, es el que hace la humanización de la plaza del Centro de Salud de Cangas. Las obra que se pretenden realizar consisten en la humanización y recuperación del entorno urbano de la plaza pública situada entre las calles Baiona, Gondomar, Antonio Soage y la parte trasera del edificio del Centro de Salud. Entre las propuestas de actuación figuran la reparación del ámbito de la obra mediante el corte de pavimentos con sierra de disco para su posterior demolición, así como su limpieza mediante barrido mecánico.

Por su parte, Moaña presenta un proyecto relacionado con la mejora del cementerio muncipal de Tigrás. El Concello de Moaña son 900.000 euros lo máximo a lo que puede aspirar en este plan.

Mientras que el gobierno municipal de Bueu apostará por el proyecto de mejora de la rúa Nova de Arriba, una actuación que supera los 750.000 euros de presupuesto y que abarca una zona de 4.000 metros cuadrados en la parte central de la parroquia de Beluso.