Cambian el estudio del argazo en Areamilla por falta de pulgas

El estudio de degradación del alga argazo bravo, científicamente denominada Saccorhiza polychides, en la playa de Areamilla, en Cangas, que realizan estudiantes de tercer curso de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo, ha tenido que ser modificado debido a la ausencia de pulgas en el arenal. Aroa Lema, una de las estudiantes que lleva a cabo el estudio, junto a otras tres compañeras -una de ellas de Cangas- asegura que en los análisis de las muestras recogidas, apenas se capturaron anfípodos (pulgas), pese a que la elección de este arenal se había hecho precisamente por la fama que tiene de abundancia de pulgas. Pero no ha sido así.

El estudio es un trabajo para la asignatura de Oceanografía Biología para valorar la degradación de este alga en función de la abundancia de pulgas. Con ese fin se cercó una parte del arenal hacia las dunas, que permanece cerrado y con un cartel que prohíbe el paso. Aroa Lema asegura que la intención es volver a la playa el 21 de noviembre para repetir el experimento, utilizando tres especies distintas de algas: Codium, Sargassum y Reguloterix (alga que está invadiendo la ría) y centrarse en la fauna presente en el arenal como pulgas, colémbolos, coleopteros, ácaros y alguna larva. La intención es recoger las muestras el día 27.

Para el experimento lo que hicieron fue dividir dos «tratamientos», uno de control que cuenta con 9 réplicas, y otro con una malla de aproximadamente 2 mm, que cuenta con el mismo número de réplicas. En cada uno de los controles se depositaron 100 gramos de argazo, en concreto de la parte de la frente del alga. En el caso de la zona con malla, ésta actúa como filtro para separar organismos de mayor y menor tamaño.

Las primeras muestras que recogieron fueron los días 10, 12 y 14 de octubre y lo que hicieron fue recoger cada uno de los días tres muestras aleatorias del tratamiento de control y tres del tratamiento bajo malla. También recogieron una muetsra de sedimento (corer) donde se encontraba cada una de las muestras recogidas ese día.

Hace una semana confirmaban que estaban con las pruebas de laboratorio, pero ya no descartaban volver a la playa en elcaso de tener que repetir alguna muestra.

Respecto a si se respeta la zona cercada por ellas para el estudio, asegura que todos los días que acudieron, la gente que estaba allí fue muy respetuosa y se mostraba interesada por la labor que se estaba realizando.