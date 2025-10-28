El café y su relación con el precio de la basura

Aunque no lo parezca, como dice la canción, el presidente de la Diputación de Pontevedra estuvo el domingo en el Gatañal con la camiseta de color rosa puesta, para mostrar su solidaridad con la lucha contra el cáncer de mama.

Luis López también fue de rosa al Gatañal.

Que nos cuentan que el determinadas cafeterías subieron ya 10 céntimos el precio del café. Hubo sorpresa por parte de la clientela, que preguntó si ya comenzaban a repercutir el precio de la subida de la basura. A esta subida, habrá que esperar que no se añada la que acostumbra a venir en enero, con el nuevo año, porque de ser así no podremos salir a tomar un café que, por cierto, cada vez son más pequeños.