Bueu organiza su segundo mercado navideño en As Lagoas del 28 al 30 de noviembre

Bueu organizar un año más un mercado navideño en As Lagoas, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre para fomentar las compras en el municipio y ayudar a dar a conocer el tejido comercial local. Desde la Concellería de Promoción Económica quieren repetir la buena experiencia de la edición del año pasado y el mercado se desarrollará bajo una carpa situada en el aparcamiento de As Lagoas.

Desde la concejalía explican que los comercios interesados pueden anotarse desde hoy y hasta el próximo 7 de noviembre y los puestos se reservarán según el orden de inscripción en el Rexistro Xeral del Concello de Bueu, con preferencia para los establecimientos de la localidad, explica la edil Silvia Carballo.

El mercado también contará con una parte de hostelería, en la que se podrán ofrecer comidas y bebidas. En este caso, los establecimientos deberán inscribirse a través del correo electrónico silvia@concellodebueu.gal.

La responsable de Promoción Económica defiende que “queremos volver converter As Lagoas nun centro comercial e que a cidadanía tome conciencia do tecido local e da súa importancia, ademais de ofrecer ideas de agasallos para o Nadal”. Este mercado navideño se complementará con una programación cultural paralela, como actuaciones musicales y decoración, para animar a la ciudadanía a acudir y realizar sus compras.