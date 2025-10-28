Bueu acondiciona el cementerio de Beluso

El Concello de Bueu acomete en estos días una actuación de mejora en el cementerio de Beluso que afecta a la zona más antigua del mismo, con las tumbas en el suelo, como a otros espacios adyacentes. La iniciativa ha supuesto el acondicionamiento de ese espacio con una capa de grava y otra de hierba que será colocada a mediados de semana. Idéntica actuación se está realizando en otras zonas contiguas, acompañándola de la plantación de algunos árboles y de la dotación de un sistema de riego automático.

La actuación supone completar los trabajos anteriores realizados hace meses, con la tala de árboles del entorno para evitar la posible caída de los mismos.

El gobierno local realiza también la limpieza del camposanto de cara a la celebración del Día de Todos los Santos.