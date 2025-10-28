Pintura e iluminación para acabar los astilleros y ampliar el Eirado do Ferreiro

Moaña inaugura y abre, el viernes 7 de noviembre, sus rehabilitados astilleros tradicionales de Casqueiro y Carlagho. Ayer representantes del gobierno local con la alcaldesa, Leticia Santos, al frente, recorrieron las obras con responsables de la empresa constructora. Comprobaron los últimos retoques del contrato menor de humanización del entorno.

En concreto los últimos retoques consisten en el pulido del suelo de hormigón en todo el entorno para buscar una estética unificadora, así como en la extensión del cableado para iluminar tanto el frente de los astilleros como el cercano Eirado do Sinal, una plaza que hasta ahora carecía de farolas. Precisamente esta plaza quedará ampliada este 7 de noviembre en cuanto se retiren las vallas de obra gracias a que el cierre perimetral de los astilleros ya desapareció.

Espacio que ganará la plaza cuando se retiren las vallas. | / Santos Álvarez

También para unificar la estética, se pintó de color blanco toda la casa anexa a las carpinterías de ribeira, que durante años fue la residencia de una vecina. Esta vivienda se encuentra en el terreno de la concesión de Costas al Concello y la intención del gobierno local es convertir su entrada principal en una oficina de turismo, en la segunda fase de los trabajos que aspira a finalizar el paseo de Seara.