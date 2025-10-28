La alfombra de Bueu a Maruja Mallo deja el Reina Sofía

La alfombra, de 12 metros de largo por 2 de ancho, realizada con conchas trituradas de Bueu (mejillón, berberecho, almeja, navaja, moelos y lapas), cáscara entera de mejillón y restos vegetales (pino, semillas…), llamó la curiosidad de las miles de personas que desde el día 8 de octubre ya pasaron por el Museo de Arte Nacional Reina Sofía, en Madrid, para ver la exposición retrospectiva de la artista gallega Maruja Mallo, en cuyo honor la Asociación de Bueu Cunchas e Flores diseñó este tapiz, con referencias a su obra y que hoy está previsto que se retire. Se va a repartir en trozos entre el personal del centro, familia de Maruja Mallo y alfombristas de esta asociación.

Detalle de la lao bra "La Verbena" en la alfombra de Cunchas e Flores ante el Museo. / Museo Reina Sofía

La presidenta de Cunchas e Flores, Dolores Docampo, asegura que la alfombra cumplió con los tres objetivos de reivindicar el origen gallego de la artista (Viveiro, Lugo 1902-Madrid, 1995), poner en valor su estancia en julio de 1936 en Bueu, reflejada en su Cuaderno de Galicia, que aunque fue pequeña resultó fructífera y en donde coincidió con intelectuales y artistas como José Suárez, Federico Ribas, Rómulo Gallegos, Johan Carballeira o Carlos Velo y, en tercer lugar, dignificar el alfombrismo como manifestación de arte efímero.

El frente de Beluso, en la actualidad, que dibujó la artista. / Fdv

Añade que el alfombrismo ha trascendido su sentido religioso fuera de la festividad del Corpus y hoy las alfombras se realizan como una manifestación artística, como este tapiz, diseño del miembro alfombrista, Rafael Oliveira. En la alfombra, con el lema de «Conchas y compás», en alusión a uno de los materiales de estas confecciones y al título de la exposición, aparecen, como un «caleidoscopio», como consta en el panel informativo junto a la alfombra, recreaciones de obras de Maruja Mallo, como La Verbena (1927), dos de sus naturalezas vivas, realizadas ya en el exilio en América Latina, en las que combina conchas con caracolas o flores; los acróbatas y dos de sus máscaras de la serie La religión del trabajo (1937-1939) y La religión del mar, compuesta por figuras monumentales, con damas oferentes, mujeres atléticas o figuras clásicas rodeadas de espigas o redes.

Otro detalle de la alfombra. / Museo Reina Sofía

La iniciativa de esta alfombra surgió en una conversación de Docampo con la sobrina política de Maruja Mallo, Marcela Sousa, con la que la presidenta de Cunchas e Flores ya tenía relación por otros trabajos anteriores en la villa en honor a la artista. La propia sobrina participó en el montaje de la alfombra el mismo día de la inauguración de la exposición, el 8 de octubre, ante la puerta principal del Reina Sofía y hoy está previsto que colabore también en la retirada del tapiz, en el que está previsto que intervengan un miembro de la asociación y una persona amiga del colectivo que trabaja en el Reina Sofía.

Una de las dornas dibujada por Maruja Mallo en su Cuaderno de Galicia. / Fdv

Cuando Docampo le trasladó en esa charla con la sobrina de Maruja Mallo, la ilusión que les haría realizar una alfombra en el Reina Sofía, ella no dudó en animarla. Explica que remitieron un correo al museo, la propuesta fue aceptada y contó con el apoyo económico de la Xunta.

Otro de los bocetos en su Cuaderno de Galicia / Fdv

Rafael Oliveira reconoce que en un primer momento la dirección del Reina Sofía estaba un poco asustada con lo que podría suponer esta alfombra de arte efímero, pero ayer aseguraba que han quedado muy satisfechos. La alfombra podría haber aguantado más tiempo y está prácticamente intacta, salvo en un extremo junto a la puerta por el agua que cayó de uno de los andamios de la fachada del museo que está en obras. Pero el calendario de apertura de exposiciones del Reina Sofía requiere nuevos protagonistas.

El frente e Beluso que dibujó Maruja Mallo en su estancia en Bueu en julio de 1936. / Fdv

Oliveira asegura que ellos dan por amortizada y con mucho éxito la alfombra que refleja las etapas artísticas de Maruja Mallo y también su paso por Bueu en su Cuaderno de Galicia, en donde figuran bocetos de la villa, como las casas del frente marítimo de Beluso, dornas o estampas del rural. Para que el tapiz aguantara tan bien, la asociación lo protegió con barniz y cola.

La elaboración de la alfombra implicó mucho trabajo previo y fotos que se iban enviando a la dirección del Museo con los diseños, los materiales, los colores...El tapiz se pre-hizo en Bueu en 10 planchas que se transportaron a Madrid y en la mañana de la inauguración se montaron en la entrada principal del Museo, ante muchos curiosos. Fueron horas de trabajo, asegura Docampo, hubo que colocar las planchas, cubrir desperfectos, juntas y cerrarla con una moldura de madera impresa con los acróbatas de Mallo.

La exposición de Maruja Mallo, que se realiza en colaboración con la Fundación Botín que ya expuso una muestra anterior, aunque de menor tamaño, seguirá hasta el 16 de marzo en 11 salas de la primera planta del edificio Sabatini en donde se contemplan las distintas etapas creativas de esta mujer, con un centenar de pinturas, dibujos, fotografías y documentos.