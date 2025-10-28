Absuelven a un hombre acusado de violar a una mujer en Cangas

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra absuelve a un hombre acusado de violar a una mujer en Cangas en diciembre de 2021. La sentencia argumenta que no existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, para quien el Ministerio Fiscal y la acusación particular pedían siete años de prisión, una indemnización de 7.200 euros y otra de 894 euros por secuelas, además de una orden de alejamiento de al menos 200 metros.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de diciembre de 2021 en el domicilio de la mujer y ambos reconocieron que aquella noche ingirieron “una importante cantidad de bebidas alcohólicas”. En la sentencia se asegura que “la principal prueba” que ofrecieron la fiscalía y la acusación fue el testimonio de la denunciante, pero las magistradas concluyen que “carece de corroboraciones periféricas de carácter objetivo” y que “valorado, junto con los otros medios de prueba, tanto las demás personales-resto de testificales y declaración del acusado-como periciales, nos obliga a llegar a aquella conclusión, y por tanto dictar sentencia absolutoria”.

El tribunal relata en la sentencia que tanto el hombre como la mujer se encontraban en estado de embriaguez y que la denunciante manifestó que tenía “recuerdos muy fragmentados de esa noche, que tenía momentos negros de lo sucedido desde que comenzaron el camino hacia su casa”. Las dos versiones coinciden en que el acusado se quedó a dormir junto a la mujer hasta las 10.00 o 10.30 horas de la mañana siguiente. La denunciante acudió a Povisa el 7 de enero de 2022 y de allí fue derivada al hospital Álvaro Cunqueiro, donde fue examinada por una ginecóloga y un médico forense, además de prestar declaración ante la Policía Judicial. Finalmente interpuso denuncia por un presunto de delito de abuso sexual con acceso carnal el 17 de enero de 2022.

La sentencia recoge que las pruebas médicas “no nos ofrecen vestigios de la existencia de un contacto sexual entre ambos, o de algún tipo de violencia o intimidación, no constatándose tampoco señales de violencia o fuerza en el propio lugar de los hechos, como mobiliario, enseres, ropa…”. Y por otro lado el resto de las testificales prestadas por amigos de la mujer, con quienes se comunicó con posterioridad al encuentro, “nada aportan para corroborar su relato, más allá de constatar su estado de desconcierto y ansiedad”.

Durante su testimonio aseguró que hubo un momento de las relaciones en el que le dijo al acusado “sin preservativo no”, pero que “él continuó y que a partir del momento en que no le hizo caso y continuó se quedó rígida”. La mujer explicó que “no podía hablar porque no podía producir sonidos y que lloró. Que quizás él no lo sabía, que le dijo como pudo ‘no, no’, y precisó que claro, audible, ni alto ni bajito”. En el juicio también refirió otros episodios anteriores en los que fue “violentada”, en ambas ocasiones bajo los efectos del alcohol y cuando tenía 17 y 24 años de edad.

La sentencia de la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra concluye que las pruebas médicas y testificales “no aportan indicios concluyentes”, por lo que se absuelve al acusado. En todo caso la resolución no es firme y cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).