Semana con dos días de huelga de profesores
REDACCIÓN
Cangas
Centros educativos de la comarca, como el IES Rodeira de Cangas, colocan pancartas en apoyo a la huelga de profesores convocada por la CIG Ensino para martes y miércoles contra los recortes en Educación. Habrá manifestaciones, mañana una cadena humana en San Caetano en Santiago con calabazas al conselleiro y el miércoles protestas en las capitales. El martes también hay huelga estudiantil contra el llying.
