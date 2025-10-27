Santos invita a la oposición a asistir a la reunión con la Xunta por las urgencias

Moaña afronta una semana clave para poder confirmar si el Sergas incluirá o no las urgencias en el nuevo centro de salud de Sisalde, cuyo plazo de finalización previsto por la Xunta es finales de noviembre y que sigue sin garantizar condicionada a la opinión de los médcios. El sábado, el gerente del Sergas, Ramón Parada Jorgal, remitió una nueva carta al Concello convocando para el jueves 30, en la delegación de la Xunta en Vigo (14:00 horas) ,la demandada reunión de la comisión de seguimiento del centro de salud,.con los mismos cuatro representantes de la Xunta anunciados en la anterior carta. Por parte del Sergas, además de él acudirá el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente; y a efectos de resolver aspectos técnicos, la subdirectora xeral de Investimentos, Belén Suárez Massó; y la jefa de servicio de Patrimonio, Mercedes Carracedo Durán.

Precisamente de esta reunión se habló ayer en la 207 concentración semanal ante la Casa do Mar, convocada por la Mesa Local da Sanidade ,que preside la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) y de la que forma parte la Plataforma de Defensa da Sanidade pública de Moaña, cuyo portavoz Gabriel Ferral también intervino.

La alcaldesa lamentó que se tuviera que haber enterado por la prensa de la convocatoria de la Xunta “cuando llevamos desde marzo pidiéndola y cuando la convocamos nosotros en agosto nos dieron plantón”. Pero añadió que lo importante es que se va a celebrar y que por fin les digan si se va a cumplir el convenio y el centro tendrá urgencias o no. También indicó que como a pesar de sus advertencias de que el convenio sólo permite en dicha comisión a dos representantes por cada administración y la Xunta insiste en llevar a dos personas más de perfil técnico como asesoras de la comisión, anunció que entonces por parte del Concello de Moaña se va invitar a una persona representante de cada grupo de la oposición (PSOE y PP) para que les acompañen a ella y al primer teniente de alcaldesa, Daniel Costas, además de una persona de la Plataforma de la sanidad, “ya que si abren la posibilidad de asesores llevaremos a parte de la corporación y de la plataforma como asesores para mí y Costas”.

En este sentido señaló que cuando este lunes confirme que llegó el escrito del Sergas al Concello “contestaremos las personas que acudiremos”. Tendió la mano a la oposición para que “si quiere trabajar de verdad y conseguir que las urgencias vuelvan a Moaña, nos acompañen, escuchen de primera mano y empujen todos a una para que Moaña recupere el servicio de urgencias dejando claro a la Xunta que en esto no hay división posible y que ninguna persona del municipio a día de hoy, desde hace cinco años que nos obligan a ir a Cangas injustamente, nos dijera que prefiere ir a allí al PAC”. Insistió en defender que Moaña tenga su PAC en la localidad y que el próximo domingo volverían a concentrarse ante la Casa do Mar.

Leticia Santos recordó también los acuerdos de la última reunión de la Mesa Local da Sanidade del martes pasado entre los que está preparar una gran movilización para el domingo 14 de diciembre cuando el día 10 Moaña cumple cuatro años desde que se comenzaron las movilizaciones semanales. Dijo que salvo novedades que puedan satisfacer las demandas de Moaña, se va a preparar una gran movilización y convidó a los vecinos a volver el próximo domingo «para celebrar o para seguir persistiendo en las movilizaciones».

Por suaparte, Gabriel Ferral insistió en la necesidad de una atención sanitaria digna y señaló que la Xunta busca desmantelar la atención primaria y hospitalaria «para llevarnos como ovellas a la privada pero no lo vamos a consentir ni aquí ni en todo el país». Criticó los presupuestos de la Xunta para 2026 en donde las inversiones en Atención Primaria se reducen a casi 300 millones de euros respecto a 2009 y recogen que la Xunta destinará a sanidad privada la cifra récord de 261 millones de euros, de los que «sólo Povisa recibirá 97,5 millones, un 17% del anterior convenio».