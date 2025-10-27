La reclamación de Marina Atlántica a Cangas se entiende como una invitación a negociar

La reclamación por parte de Marina Atlántica del dinero del convenio urbanístico de Massó (1,7 millones de euros) al Concello de Cangas debe entenderse como una invitación a negociar. El gobierno local, de hecho, no lo entiende de otra manera, y siempre fue consciente de la necesidad de sacar adelante la Unidad de Actuación Número 27. En este sentido, el grupo mayoritario que sustenta al gobierno, el BNG, fue el único que realizó una contrapropuesta al borrador que presentó Marina Atlánticas para desarrollar la zona, pero recibió críticas del PP y de AV. En su reclamación, la propia Marina Atlántica deja entreabierta la posibilidad de recuperar las negociaciones y en su texto señala que «siempre se mostró dispuesto a colaborar con los distintos gobiernos de Cangas». Marina Atlántica quiere desarrollar la zona, su voluntad la dejó de manifiesto en el borrador presentado, pero gobierno y oposición tienen demasiado miedo a tocar algo en esta zona tan sensible, por mucho que todos reconozca la necesidad de hacerlo. De hecho, el BNG está convencido de que puede salir un buen proyecto si entre todos se ponen las bases para que así sea. Pero en este estado de crispación política es muy difícil.

Torre y gran nave de Massó. | Santos Álvarez

El siguiente paso que puede dar Marina Atlántica es reclamar el dinero judicialmente, como hizo Promalar en el convenio urbanístico de Aldán. Siempre pude explorar la vía judicial por un lado y mantener abierto el diálogo por otro. Marina Atlántica también sabe que recurrir a la vía judicial conlleva abrir un largo proceso, lleno de recursos y, tal vez, un acuerdo no consuma tanto tiempo.

Una sentencia de la Sección de la Audiencia Provincial desvelaba hace un par de años los entresijos de las operaciones de la empresa Marina Atlántica en Massó. En la misma se hace mención a que Atlántico construcciones y Promociones S.L., así como Miraflores S.L. fueron fundadas por el matrimonio que litiga para dedicarse a la promoción inmobiliaria. El 14 de octubre de 2004, la extinta Caixanova concertó con Atlántico Construcciones y Promociones S.L. una póliza de crédito con garantía personal para un límite máximo de 21 millones de euros. La empresa tenía el proyecto de una gran actuación urbanística en el margen derecho de la ría de Vigo, en la zona conocida como O Salgueirón, en Cangas. «A tal efecto, la promotora había contenido opciones de compra sobre las distintas fincas en ese sector. Era un terreno calificado urbanísticamente como Suelo Urbano No Consolidad de uso predominantemente industrial». La pretensión era obtener el cambio de calificación en el Plan Xeral de Cangas y construir un gran complejo residencial de unas 700 vivienda, un espacio comercial con hipermercado y ocho salas de cine, tiendas, un hotel de 80 habitaciones... así como un importante puerto deportivo para el amarre de embarcaciones de recreo».

En la sentencia se hace mención a que Atlántico Construcciones y Promociones llevó este proyecto a Caixanova, con el fin de convencer a la entidad bancaria para que participase en el proyecto, dada la necesidad de una elevada financiación.

Una operación rocambolesca

El 26 de enero de 2006 se otorgó un pacto de socios entre Atlántico Construcciones y Promociones y Caixanova. El mismo día se constituyó la entidad Complejo Residencia Marina Atlántica, con un capital social de 31.718.000 euros, representado por 63.436 participaciones sociales con un valor nominal de 500 euros cada una. Los dos únicos socios eran Atlántico Construcciones y Promociones y Caixanova, cada una con el 50% del capital, por el que se le asignaron a cada una la titularidad de 31.718 participaciones. La mercantil tenía como objeto social la urbanización de los terrenos sitos en O Salgueirón. El 4 de abril de 2006, Frigoríficos vendió los terrenos de la Conservera a Atlántico Construcciones por 19.348.172 euros más IVA y el 2 de octubre de 2007, Atlántico Construcciones transmite a Complejo Residencial Marina Atlántica los terrenos por la cantidad de 53.386.958 euros. La extinta Caixanova otorgó su participada Marina Atlántica un préstamo de 10 millones de euros en 2006 para financiar la adquisición de terrenos, otros 15 millones en 2007 y otros 5.800.00 euros en ese mismo año. El 5 de noviembre de 2010 se renovó la póliza de crédito suscrita en 2004, sin bien rebajando la cuantía máxima del crédito a 14 millones. El 4 de diciembre de 2012, Complejo Residencial adeudaba 25.143.305 euros a NCG Banco S.A.