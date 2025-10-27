O Rompeolas
José Ramón Lete llegó a parar los últimos minutos
José Ramón Lete, longevo secretario xeral para O Deporte (por el tiempo que lleva en el cargo), estuvo ayer en el pabellón de O Gatañal, para ver el partido que enfrentaba a los del Frigo contra los de Logroño. El político popular apuró al máximo el tiempo y llegó cuando faltaban 10 minutos para el final. La sensación que dejó en el ambiente fue que se quedó a ver cómo terminaba el partido de fútbol entre el Real Madrid-Barcelona. Que se entiende, pero no hacía falta disimular. Quien llegó a la hora, fue el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López (PP). La Corporación estaba toda vestida de rosa, él también, por lo del Día contra el Cáncer.
Abel Villar consigue una buena puntuación del jurado
Nos trasladan los amigos de Luar en Cangas que Abel Villar, vecino de la localidad, que en el concurso musical del programa representa a Terra de Ordes, obtuvo una muy buena puntuación del jurado. El hombre estaba muy satisfecho, además de sorprendido por el hecho de que su actuación gustase tanto a un jurado en el que está Boris Izaguirre, que siempre es un aliciente.
