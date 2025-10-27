Identificada una mujer furtiva con más de 2 kilos de almeja de madrugada en O Con

Quizás le llevó las ansias de conocer el mar de ardora que estas noches puede verse en las orillas de O Morrazo y con ese espíritu se acercó de madrugada a la playa de O Con, en Moaña, en donde se encontró con otro espectáculo mejor, el de las almejas a su alcance.

El guardapescas que vigila contra el furtivismo en los bancos marisqueros de Moaña alertó a la Policía a las 01:00 de la madrugada de que había localizado a una mujer con algo más de dos kilos de almeja en una bolsa.

La patrulla de la Policía se acercó hasta la playa y le pidió que abandonara el lugar en donde estaba realizando una actividad ilegal. Se trata de una mujer de mediana edad, sin antecedentes policiales y vecina del municipio que, en principio, estaría sola en la playa. Desde la Policía señalan que será Guardapescas de Galicia quien tramite la pertinente denuncia por furtivismo contra esta mujer. Aunque las labores de control por parte de la Cofradía de Pescadores de Moaña son intensas, el furtivismo a veces reaparece con este tipo de intervenciones, aunque más comunmente solían acudir personas de una red de Poio.