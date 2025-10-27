Hospitalizada tras un atropello en Meira en un nuevo siniestro en las calles de Moaña

Las carreteras de Moaña viven, desde la llegada del otoño, una sucesión de accidentes de tráfico incluso con heridos graves. Ayer la víctima fue una vecina, extranjera pero residente en el municipio, que resultó atropellada en el entorno del paso de peatones de la bajada a Samertolaméu, en la zona de A Porta do Sol en Meira.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia del 061. El conductor del coche que impactó contra la viandante declaró que el sol le había cegado impidiendo su reacción.

La herida iba consciente y fue trasladada a un hospital para comprobar si había sufrido alguna fractura. El siniestro se suma a varios choques también en la carretera general PO-551, uno de ellos con dos heridos graves que compartían una motocicleta.