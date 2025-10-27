Actos vandálicos en la madrugada de Cangas
Aunque el turno de noche de la Policía Local de Cangas se marchó sin que se registraran incidentes, la mañana del domingo dejó imágenes de algunos actos vandálicos, como la marquesina de autobús de la avenida Castelao y también daños en el escaparate de un comercio abierto recientemente en la calle Méndez Núñez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Herido un hombre tras estallar su caravana en la playa de Tuia
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa
- El mar de ardora llega a Moaña
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar
- Un siglo de la Compañía de María en Cangas
- La Guardia Civil localiza y denuncia a una canguesa que tiró dos gatos a la basura
- Desalojan el spa de Moaña en menos de tres minutos