Aunque el turno de noche de la Policía Local de Cangas se marchó sin que se registraran incidentes, la mañana del domingo dejó imágenes de algunos actos vandálicos, como la marquesina de autobús de la avenida Castelao y también daños en el escaparate de un comercio abierto recientemente en la calle Méndez Núñez.

Actos vandálicos en la madrugada de Cangas