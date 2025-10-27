Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actos vandálicos en la madrugada de Cangas

Aunque el turno de noche de la Policía Local de Cangas se marchó sin que se registraran incidentes, la mañana del domingo dejó imágenes de algunos actos vandálicos, como la marquesina de autobús de la avenida Castelao y también daños en el escaparate de un comercio abierto recientemente en la calle Méndez Núñez.

