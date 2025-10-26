La Xunta convoca para el jueves al Concello de Moaña a la reunión por el nuevo centro de salud

El Servicio Galego de Saúde ha convocado al Concello de Moaña para este jueves día 30, a las 14:00 horas, para sentarse en la comisión de seguimiento de la construcción del nuevo centro de salud de Sisalde, que había solicitado hasta en tres ocasiones el gobierno local del BNG, sin respuesta por parte de la consellería y que convocó de forma unilateral con plante de la administración autonómica en agosto, bajo amenaza de acudir a un Contencioso para denunciar el incumplimiento del convenio por parte de Sanidade. El gobierno, que prreside Leticia Santos, quería que la consellería confirmara oficialmente el regreso de las urgencias con la apertura del nuevo centro, que sigue sin garantizar.

Convocada por el gerente del Sergas, José Ramón Parada Jorgal, , la reunión está prevista en la sede territorial de la Xunta en Vigo y con las mismas personas nombradas por la consellería, el propio gerente del Servicio Galego de Saúde y el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Francisco Javier Puente Prieto,, como los dos representantes de la Xunta que marca la comisión, pero a mayores y dice que a efectos de resolver aspectos técnicos, acudirán acompañados de Belén Suárez Massó, subdirectora xeral de Investimentos y Mercedes Carracedo Durán, jefa del Servizo de Patrimonio.

La alcaldesa, Leticia Santos, había manifestado que la Xunta incumplía con las condiciones del convenio de Sisalde, al nombrar a cuatro personas para acudir a la reunión, ya que una de las cláusulas marca que las administraciones firmantes (Xunta y Concello) participarán con dos representantes cada una. En la reunión también se abordará la urgencia de la acometida del agua al nuevo edificio, que llegó a decir que desde el Concello y la concesionaria del abastecimiento se estaba bloqueando, para poder cumplir con el plazo de acabar el centro de salud en noviembre.