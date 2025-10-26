Los vecinos de Pedra Alta, claves para liquidar la deuda bancaria de Cangas

El gobierno municipal, con la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) a la cabeza mantuvo una reunión con representantes de la asociación de vecinos Pedra Alta. La intención de la misma era transmitir la idea de que para llevar a cabo el proyecto de reforma de la avenida de Bueu era imprescindible, antes, pagar la deuda bancaria del Concello de Cangas, con el propósito de desbloquear el acceso a los remanentes de tesorería. La deuda bancaria actual alcanza el 1.050.162 euros y los remanentes de tesorería 3.315.000 euros. Se trata de un dinero que daría para pagar, como ya se dijo, la deuda con los bancos y, con lo que queda, afrontar la obra de la avenida de Bueu, que parece la elegida finalmente por el gobierno. Porque hay que aclarar que los remanentes de tesorería deben dedicarse a inversión.

Claro que la liquidación de la deuda y la utilización de los remanentes de tesorería tienen que ir a pleno, de hecho la intención del gobierno local es de presentar esta propuesta en la sesión del viernes de la próxima semana. El tripartito sabe que no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar esta operación y que la concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, hizo caso omiso en varias ocasiones a las llamadas de la concejala de Facenda, Xiana Abal (BNG) para reunirse con ella y hablar de este asunto, conscientes de que su voto favorable podría significar que AV escogiera una obra. Pero como no pudo ser, el tripartito cogió por el camino del medio y eligió la avenida de Bueu. Pero necesita del apoyo de los vecinos, que sepan que es necesario que en el pleno se alcance la mayoría absoluta para que se pueda realizar la obra, que incluye cambiar la red de abastecimiento y alcantarillado, ante la amenaza, en varias zonas de la calle, que el pavimento se hunda.

Sería actuar, además, en una carretera de la Xunta de Galicia: el Concello pagaría el cambio de redes y, la Xunta la pavimentación. La misma forma de colaboración que en la carretera de Espíritu Santo, siempre que se llegue a un acuerdo con la Consellería de Infraestructuras.

Los vecinos, por lo de pronto, anunciaron su presencia en pleno municipal, y manifestaron a la alcaldesa que harían todo lo que estuviera en sus manos para que la propuesta que va permitir obtener el dinero para realizar la obra saliese adelante en el pleno. Así que no se descarta que los vecinos hablaran o vayan a hablar con Partido Popular y Alternativa dos Veciños.