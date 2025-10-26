Satisfacción en el Concello por incluir al río Bispo en las zonas inundables controladas

El regidor buenense, Félix Juncal, mostró su satisfacción por el anuncio de la Xunta de Galicia de destinar 7,4 millones de euros el próximo año al impulso de las primeras zonas de inundación controlada de la comunidad autónoma, entre las que se encuentra el río Bispo en Bueu. Juncal manifestó que «es una muy buena noticia» aunque reconoció que no se le había facilitado ninguna información al respecto.

En su momento, Xunta y Concello habían apuntado la posibilidad de establecer un tanque de tormentas en As Lagoas y de actuar en el cauce del río en el entorno de la Galescola, cuestiones que ahora deberán ser confirmadas. «Un sistema así a corto o medio plazo tendría un impacto positivo pala mitigar los episodios cada vez más virulentos de lluvias torrenciales», sentencia.