Nuevo convenio con Catastro para mejorar la gestión

El Boletín Oficial del Estado publicó esta semana el convenio suscrito por la Dirección General del Catastro y el Concello de Bueu para mejorar la gestión de este apartado, que se traducirá, entre otras cuestiones, en una mayor facilidad para realizar consultas —tanto a nivel interno en la administración local como por los propios vecinos— en la plataforma digital.

El edil de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal, manifestó que ahora el concello deberá desarrollar la parte tecnológica, una parte que se abordará en la reunión entre técnicos que se hará esta próxima semana. De hecho, admite también que hay que poner en marcha otras muchas cuestiones incluidas en el convenio que todavía no están operativas.

La intención futura, señala, es acometer una reorganización del funcionamiento interno dentro del departamento de Urbanismo, en el que también tendrá que ver Tesorería e incluso la propia gestión tributaria. Algunas cuestiones las llevarán los funcionarios municipales y otras quedarán pendientes de la licitación del contrato de gestión tributaria.