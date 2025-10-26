Las nuevas tarifas de la piscina y la adjudicación del SAF, a pleno

La nueva ordenanza de precios de la piscina y la adjudicación del contrato del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) serán dos de los asuntos que el gobierno local, que preside Leticia Santos (BNG), lleve a pleno este jueves y con los que se pone fin a un trabajo de varios meses. El SAF se adjudica a la misma empresa que ya está realizando el servicio desde 2021, Protección Geriátrica, que fue la que obtuvo la mejor puntuación en el proceso de licitación en el que se presentaron otras dos firmas. Protección Geriátrica obtuvo 79 puntos frente a los 71,27 de Óbolo SCA de Interés Social y los 63,44 de Aralia Servicios Sociosanitarios. La puntuación por el precio de la hora ordinaria de Protección Geriátrica (25) fue muy superior a las de Aralia (3,49) y Óbolo (7,67), mientras que fueron la misma en servicios adicionales, ayudas técnicas y bolsa adicional de horas.

El contrato, por dos años y dos prórrogas de un año cada una, salió a licitación por 2,5 millones y la mejor oferta económica fue la de Protección Geriátrica con 2,2 millones. Las otras firmas ofertaron 2,4. La mesa de contratación, reunidas el 11 de agosto, ya había propuesto a esta empresa para la adjudicación, después de un largo proceso debido a recursos de la CIG a las bases de contratación que fueron desestimados y a la necesidad de volver a remitir informes las empresas en formato editable. Ahora se lleva a pleno la propuesta de adjudicación a esta empresa que acabó de remitir al Concello toda la documentación exigida de certificados y solvencia.

Las nuevas tarifas de la piscina municipal, que gestiona la empresa Aqualia a través de su firma Local Sports Centers, es otro de los asuntos del pleno. Con la nueva ordenanza, el gobierno local cumple la doble función de adecuarse a la nueva normativa, que obliga a pasar de precio público a tarifa (prestación no tributaria); y la actualización de la misma para garantizar el equilibrio económico de la concesión. Supuso la realización de un estudio que actualizar las tarifas un 7,25%, aunque con exenciones para la exclusión social, previa valoración del departamento de Bienestar Social, y reducidas para pensionistas y jubilados, perceptores de la Risga, desempleados o víctimas de violencia de género. Hay tarifas para bebés, infantil, personas adultas a partir de 18 años y tres tipos de abonados: con discapacidad, individual y familiar. El abono individual queda en 33,90 euros al mes (ahora es de 31,61), el individual de verano (48,46), el familiar con dos unidades (37,76), tres unidades (48,25) y para 4 o más unidades (57,34). Para personas con discapacidad o más de 65 años (28,87) y después hay otra tarifa reducida de 20,20; individual para personal del Concello (18,95), menor de edad (23,07), cuota de mantenimiento de 9,36 y de 12,58 para bike indoor y otras actividades dirigidas en el gimnasio. Los cursos para bebés (1 día a la semana, 30 minutos) costarán 14,89 euros y si son dos días a la semana (29,75) igual que para premamá. Natación infantil (1 día a la semana 45 minutos) tiene una tarifa de 13,99 euros al mes y de dos días, 27,97, como también los cursos de iniciación (dos días semana, 45 minutos) y de perfeccionamiento. La «xinaqua» de un día a la semana, 45 minutos, son 14,89 euros y dos días, 29,75.