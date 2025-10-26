«Ninguna mujer nace para prostituta»

Muchos recuerdan a Mabel Lozano, con su altura de modelo y rasgos exóticos, siempre sonriente en la televisión, en una época en la que se hizo muy popular como presentadora de programas como «Noche de Fiesta» (1999) o en galas de fin de año y también como actriz, tras pasar antes por las pasarelas viviendo en Japón, París y Milán. Pero Mabel Lozano (Toledo, 28 de diciembre de 1967) dio un buen día el salto como activista en defensa de los derechos de las mujeres, contra la trata y la explotación sexual, después de empezar en 2007 a estudiar cine y realizar un máster de cine social y derechos humanos en la Universidad de Galway. Empezó a rodar, a ponerse tras la cámara y desde entonces sigue ahí, con siete películas y cortos como directora o codirectora y cosechando premios como los dos Goya que tiene por los cortos documentales «Biografía del cadáver de una mujer» (2021) y «Aya» (2024). Mabel Lozano, que en 2016 recibió el Premio Mulleres en Acción de la Mostra de Teatro de Cangas por su lucha contra la explotación sexual, vuelve a la villa, este martes 28, para presentar en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela (20:00 horas), dentro de la programación de la 25 edición de Mulleres en Acción, aunque fuera de las fechas de la Mostra y con motivo del mes del cáncer, en colaboración con la Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama de Cangas (Adicam), su corto de animación «Lola, Lolita, Lolaza», en el que cuenta en primera persona su viaje con un cáncer en su «Lola» izquierda, del que ya recibió el alta. En Cangas presentará en primicia su primera novela, «Ava», inspirada en el corto sobre una niña discapacitada que fue captada para la explotación sexual.

¿De cuál de sus etapas como modelo, actriz, presentadora, directora o escritora tiene mejor recuerdo?

Antes incluso, cuando estudiaba, repartí paquetes en una empresa de publicidad. Yo he trabajado en todo esto, pero desde hace dos décadas soy vocera contra la explotación sexual comercial de mujeres y de menores; utilizo el cine, los artículos de opinión, la literatura o la palabra para intentar vestir de derechos a las más desnudas.

¿Cuándo dio el salto y por qué a activista contra la explotación sexual de las mujeres?

En 2004 conocí a una mujer muy joven víctima de trata sexual. Irina quería lo mismo que yo, lo mismo que queremos todas las personas, ser feliz. Denunciar la esclavitud de mujeres y de niñas como Irina debería ser un asunto de primer orden en las agendas políticas y desde luego es algo que nos interpela a todos como ciudadanos.

¿Y cuándo dio el salto a esta primera novela «Ava» que además presenta en primicia en Cangas?

Está inspirada en la historia real con la que gané un Goya en 2024. Sí, es la primera vez que escribo una novela, mis libros anteriores son ensayos.

¿Su físico de modelo le ha supuesto dificultades para que la tomaran en serio en su activismo?

Lamentablemente los prejuicios son un problema para quien los sufre.

Puede presumir de dos Goya por sus cortos «Biografía del cadáver de una mujer» (2021) y «Ava» (2024). ¿En qué proyectos cinematográficos trabaja?

Este año el Festival de San Sebastián ha inaugurado la sección Made in Spain con mi nuevo documental «Abril, hoy no es invierno» que está en plena campaña de festivales nacionales e internacionales. Este mes de noviembre se inicia el rodaje de la serie para Movistar basada en mi libro «El proxeneta» y que también coproduzco junto a Caballo Film y muy feliz de compartir mi primera novela.

¿Es más fácil estar delante o detrás de la cámara?

Para mí era mas difícil estar delante de las cámaras. Estar detrás, contar historias que merecen ser contadas, era el lugar a donde tenía que llegar.

¿Aceptaría un papel como actriz?

No tengo nada que aportar como intérprete.

¿Y en televisión?

Tampoco.

El robo en el Museo del Louvre parece que esté fraguado en un capítulo de la serie en la que usted participó, «Los ladrones van a la oficina».

La realidad es de donde bebe la ficción.

En Cangas presenta su corto de animación «Lola, Lolita, Lolaza», que relata su experiencia en el cáncer de mama. ¿Cómo ha sido y qué mensaje transmite?

Es un corto de animación donde yo cuento en primera persona cómo fue el viaje con un cáncer garbanzo en mi «lola» izquierda. Por otro lado, ya estoy dada de alta y para mí es importante la no perpetuación en ese escenario, yo afortunadamente ya soy una expaciente oncológica con derecho al olvido.

La novela «Ava» se inspira en el corto del mismo nombre que denuncia la explotación sexual de adolescentes con discapacidad intelectual. ¿Con qué se va a encontrar el lector en el libro?

«Ava» es una historia preciosa, también de amor entre madre e hija, entre amigas, mujeres que se apoyan construyendo unas redes maravillosas, pero también habla de la explotación sexual comercial de las personas más vulnerables.

¿Qué perfil tienen los proxenetas de hoy en día?

En «Ava» vamos a encontrar otro tipo de proxeneta, un ciberproxeneta o proxeneta 2.0.

En un cara a cara con una de estas personas de trata de explotación sexual, ¿qué es lo primero que le diría?

Yo he mirado a los ojos a cientos de mujeres víctimas de este delito que vulnera todos los derechos fundamentales. Maria, Yandy, Ana Ramona, Yamiled... mujeres que quieren lo mismo que todas las personas, un trabajo para dar de comer a sus hijos, una oportunidad para ser feliz… Aprovecharía este espacio para preguntar a los hombres que compran a seres humanos que no han podido elegir por su vulnerabilidad si les gustaría esto para sus hijas, mujeres o novias… Ninguna mujer nace para prostituta.