Intervención alerta de que los presupuestos de Bueu no cumplen el objetivo de estabilidad

«El proyecto de presupuesto del Concello de Bueu para el ejercicio 2025 no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación». Esta es la principal conclusión que arroja el informe de Intervención que, si bien matiza que este hecho «no suspende ni paraliza» la tramitación de las cuentas, sí incide en la necesidad de remitir la valoración de los técnicos al Consello Consultivo de Contas de Galicia para que emita su dictamen. «En caso de que se constate el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda y, en su caso, de la regla de gasto con la liquidación del presupuesto», señala el interventor, «deberá aprobarse por el pleno un plan económico-financiero que le permita en el año en curso y en el siguiente el objetivo de la regla de gasto».

Desde el gobierno local asumen esta advertencia con naturalidad, toda vez que la principal razón se encuentra en la solicitud hace varias semanas de un crédito destinado a financiar una parte de la reforma del pabellón de Beluso (la otra va con cargo a subvenciones de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra). «Ese préstamo de 1.074.000 euros se consigna en el ejercicio 2025 y es el que puede provocar esa inestabilidad», reconoce el alcalde buenense, Félix Juncal, que apunta que en caso de que se confirmase, «se adoptarían medidas de carácter financiero, como ya se han tomado algunas como la ordenanza de vehículos». En todo caso, Juncal apunta que el informe de Intervención «no significa que la situación ordinaria de las cuentas del concello haya empeorado, sino que ha sido todo lo contrario».

Elena Estévez: "Son peores de lo previsto"

Mientras, desde la oposición, la portavoz del Partido Popular, Elena Estévez, manifestó que los presupuestos de 2025 son «peores de lo previsto», entre otras razones, precisamente por «no cumplir con la estabilidad presupuestaria y abocar a nuevas subidas de impuestos». Y es que los populares tienen claro que, de constatarse esa desviación de la «obligatoria estabilidad» en la fase de liquidación, «encaminaría al concello a la elaboración de un plan económico-financiero para lograr los ajustes y el equilibrio precisos, que siempre recoge incrementos de los tributos».

Señalan los populares buenenses que estamos «ante una actuación muy irresponsable del gobierno del BNG», ya que presenta unos presupuestos «tardíos e ineficaces», ya que una vez se descuente el periodo de exposición pública permanecerán vigentes apenas un mes. Además, añaden, son «muy perjudiciales» para los vecinos, además de «no atender las necesidades del municipio».

Alerta de incrementos en las tasas

Insiste el PP en que en Bueu se incrementará la tasa de basura «entre un 90 y un 600 por cien para el próximo año», además de un «17 por ciento el impuesto de vehículos» y que «habrá que comenzar a pagar por la piscina». Los nuevos presupuestos –que serán debatidos en pleno el próximo miércoles– «nos abocan a un plan de ajuste con nuevas subidas, que sería tremendamente perjudicial para los vecinos».

Por último, Estévez mostró su perplejidad por el hecho de que el gobierno bipartito, con mayoría absoluta en el pleno, «sea incapaz de presentar unos presupuestos en tiempo y forma, esté a trabajar con ellos prorrogados desde 2023 y lleve a pleno unas cuentas ya obsoletas cuando tenía que estar presentando las de 2026». Para ella todo responde al «desgobierno y falta de planificación habituales del gobierno de Bueu».