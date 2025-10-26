Herido un hombre tras estallar su caravana en la playa de Tuia
El vecino de Bueu fue trasladado a un hospital con quemaduras de segundo y tercer grado
Un hombre de 49 años de edad resultó herido esta mañana al explotar la caravana en la que se encontraba en las inmediaciones de la playa de Tuia. El herido, vecino de Bueu, responde a las iniciales J.J.A.V., y según las primeras informaciones sufrió quemaduras de segundo grado en el cuerpo y de tercer grado en el rostro, que motivaron su inmediato tralado a un centro hospitalario, si bien estaba consciente.
El suceso se produjo minutos antes de las 7.30 de la mañana en una parcela situada en el acceso al conocido arenal de la parroquia de Beluso, cuando, por causas que aún están siendo investigadas, se produjo una explosión que afectó de lleno al hombre, que estaba solo. El 112 cursó el aviso y al lugar de los hechos acudieron efectivos de la Policía Local de Bueu, la Guardia Civil, Bombeiros do Morrazo y del 061.
[NOTICIA EN ELABORACIÓN]
