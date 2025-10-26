Critican que el gobierno de Moaña se aplique la subida de los funcionarios

El gobierno del BNG Moaña lleva a pleno el jueves una modificación de crédito por 26.045 euros, con cargo al fondo de contingencia, para aplicar el incremento salarial adicional del 0,5% que aprobó el Consejo de Ministros el 1 de julio para las empleadas y empleados públicos. Con esta subida culmina el Acuerdo Marco de 2022 para una Administración del Siglo XXI, que establecía una subida salarial en 2022, 2023 y 2024 fija del 3,5%; 2,5% y 2%, respectivamente y otra adicional variable del 1% en los dos primeros años y del 0,5% en 2024.

El gobierno del BNG cumple escrupulosamente con el incremento de los trabajadores públicos del Concello, pero la polémica salta y así critica el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, porque el gobierno se aplica también esta subida a sus nóminas. Dice que aunque pueden hacerlo, la orden no les obliga, por lo que reprocha el afán «depredador de recursos públicos del gobierno de la alcaldesa Leticia Santos: «No están obligados a subirse los salarios pero aprovechan cualquier excusa para hacerlo» e insiste en que tienen unos salarios de Champions League para resultados de Regional preferente. El gobierno tiene dos dedicaciones exclusivas 3.017 euros brutos al mes cada una; tres parciales del 50% de 1.508 euros y una parcial al 60% de 1.810 euros al mes.