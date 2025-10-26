Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Critican que el gobierno de Moaña se aplique la subida de los funcionarios

El PSOE reprocha al BNG que se suba el 0,5% adicional del Estado para empleados públicos

El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, al fondo. |

El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, al fondo. | / G.N.

Cristina González

Moaña

El gobierno del BNG Moaña lleva a pleno el jueves una modificación de crédito por 26.045 euros, con cargo al fondo de contingencia, para aplicar el incremento salarial adicional del 0,5% que aprobó el Consejo de Ministros el 1 de julio para las empleadas y empleados públicos. Con esta subida culmina el Acuerdo Marco de 2022 para una Administración del Siglo XXI, que establecía una subida salarial en 2022, 2023 y 2024 fija del 3,5%; 2,5% y 2%, respectivamente y otra adicional variable del 1% en los dos primeros años y del 0,5% en 2024.

El gobierno del BNG cumple escrupulosamente con el incremento de los trabajadores públicos del Concello, pero la polémica salta y así critica el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, porque el gobierno se aplica también esta subida a sus nóminas. Dice que aunque pueden hacerlo, la orden no les obliga, por lo que reprocha el afán «depredador de recursos públicos del gobierno de la alcaldesa Leticia Santos: «No están obligados a subirse los salarios pero aprovechan cualquier excusa para hacerlo» e insiste en que tienen unos salarios de Champions League para resultados de Regional preferente. El gobierno tiene dos dedicaciones exclusivas 3.017 euros brutos al mes cada una; tres parciales del 50% de 1.508 euros y una parcial al 60% de 1.810 euros al mes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents