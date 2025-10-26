La alcaldesa estima que el nuevo contrato de la basura tardará 6 meses

Nueva reunión con vecinos por el conflicto de la subida de la basura en la Mancomunidad de O Morrazo y de nuevo en calma. Fue en Santa Marta, en Cangas, por parte de la Asociación de vecinos de este barrio de Darbo a la que se pidió que asistiera la alcaldesa y presidenta de la Mancomunidad, Araceli Gestido (BNG). Además de tranquila, no reunió a muchos vecinos, media docena al principio y como máximo una quincena a lo largo del tiempo que duró.

La alcaldesa asegura que plantearon sus dudas, preguntaron sobre las bonificaciones e hicieron hincapié, según señala, en el senda de lo correcto, sobre la necesidad de apostar por el reciclaje. Araceli Gestido añade que en la reunión no se cuestionó si están en contra o a favor de la tasa, sí la necesidad de que hay que mejorar el servicio. La regidora insistió en que esa mejora vendría con el nuevo contrato de la recogida, pero que la tramitación podría demorarse, debido a su complejidad, unos seis meses, e insistió, como también se dijo en la reunión del jueves con los colectivos vecinales en el salón de plenos y trasladó la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, de que los vecinos que quisieran pedir las bonificaciones por compostar a partir de enero de 2026, ya deberían hacerlo en lo que queda de este año.

En relación con esto, el PP de Moaña considera que se trata de una amenaza de la alcaldesa, Leticia Santos, y lamenta que diga a los vecinos que las bonificaciones a la tasa, tras la brutal subida que pretende el BNG desde la Mancomunidad, están condicionadas a que inicien de inmediato el compostaje, ya en el presente año.

Para los populares esta afirmación es «totalmente irregular por no decir otra cosa» ya que recuerdan que la nueva ordenanza que recoge las tributaciones con subidas de entre el 90% y el 600% y las supuestas bonificaciones, no está todavía en vigor, «polo que nadie puede beneficiarse ni verse perjudicado por ninguna medida de esta normativa cuando aún no es una realidad». La alcaldesa se refería al hecho de que como la tasa entrará en vigor en enero de 2026, los vecinos ya podían empezar con el compostaje para poder solicitar la bonificación que se contempla del 15%.

Pero para el PP de Moaña, según su portavoz Alfonso Piñeiro, «estamos ante un nuevo ejercicio de chulería de Leticia Santos que se cree que está por encima del bien y del mal e incluso de las propias normativas que ella quiere aprobar. A nadie, aunque no haga el compostaje en lo que resta de 2025, se le puede negar una bonificación el próximo año por no cumplir antes de tiempo la ordenanza que no está en vigor». Piñeiro dice que estas palabras de la alcaldesa en los encuentros con los vecinos se enmarcan en su política de «crispación y enfrentamiento con los moañeses «por el enfado que tiene ante la contestación social que provocó su sablazo fiscal, del que es la responsable».