O Rompeolas
Adivinanza para acertar el nombre de un entrenador
Adivine adivinanza. A ver si son capaces de acertar qué entrenador de un equipo de Regional que, ni corto ni perezoso, hizo un Luis Enrique y dijo que no le interesaba hablar con la prensa. Y es que ahora cualquier recién llegado se permite el lujo de pretender marcar territorio ante la canallesca, olvidándose de que, en ocasiones, nos gusta mucho actuar con el calificativo con el que tanto se nos conoce. ¡Qué viva el vino!
