Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Rompeolas

Adivinanza para acertar el nombre de un entrenador

Bibliotecas escolares en el CEIP de Espiñeira. Los estudiantes del citado colegio de Aldán, celebraron el Día de las Bibliotecas Escolares con diversas actividades. Presentaron su proyecto de centro que versa sobre del mar como fuente de vida. En este sentido se realizaron numerosos talleres en una jornada compartida y alegre.

Bibliotecas escolares en el CEIP de Espiñeira. Los estudiantes del citado colegio de Aldán, celebraron el Día de las Bibliotecas Escolares con diversas actividades. Presentaron su proyecto de centro que versa sobre del mar como fuente de vida. En este sentido se realizaron numerosos talleres en una jornada compartida y alegre.

Javier Manchado

Adivine adivinanza. A ver si son capaces de acertar qué entrenador de un equipo de Regional que, ni corto ni perezoso, hizo un Luis Enrique y dijo que no le interesaba hablar con la prensa. Y es que ahora cualquier recién llegado se permite el lujo de pretender marcar territorio ante la canallesca, olvidándose de que, en ocasiones, nos gusta mucho actuar con el calificativo con el que tanto se nos conoce. ¡Qué viva el vino!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents