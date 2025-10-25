La Xunta confirma a Bueu en la inversión en 2026 para zonas inundables controladas

La conselleira de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, dio cuenta ayer en la Comisión 3ª del Parlamento de Galicia de sus octavoz presupuestos autonómicos para 2026, que cifró en 417,3 millones de euros, de los que buena cantidad (35,5) van destinados a conseguir el próximo año el pleno impulso a la gestión del litoral, pero en los que no se olvidan el impulso a los proyectos para las primeras zonas de inundación controlada en Galicia, entre los que figura el río Bispo, en Bueu. Anunció que tras el encargo realizado este año para diseñar el proyecto base, en este nuevo ejercicio se impulsarán estas primeras zonas de inundación controlada. Junto a Bueu, figuran Valdecorvos, en Pontevedra; Ponteceso, río Lagares, en Vigo y Vilagarcía. Para estas actuaciones asegura que hay destinados 7,4 millones para diseño y construcción de las zonas inundables controladas, aunque es una cifra general, sin desglosar lo que se destinará a cada uno de los municipios.

Sí que la Consellería de Medio Ambiente desglosa con partidas económicas obras importantes en Áreas con riesgo potencial significativo de inundación (Arpis) como las del río Anillóns, en Ponteceso y carballo, con 6,4 millones; Ulla-Sar, en padrón, Valga y Catoira, con 4 millones; y Fontecova, en Viveiro, con un millón.